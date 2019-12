Mielipide

Hallituksella ei ole enää odottelemisen luksusta

Suomen taloutta

Oppositio

Syntyvyyden

tarkkaileville tämä vuosi on ollut muutoksen odottelua.Ennustelaitokset korjasivat vuoden mittaan arvioitaan tämän ja lähivuosien talouskasvusta heikommiksi. Heikkoja signaaleja ja kansantalouden mittauksia luettiin tarkkaan: täytyyhän tämän menon uuvahtaa, kun Saksan taloudellakin menee jo huonosti ja maailmaa repivät kauppasodat.Talouden uuvahtamisen odottelu oli taustana myös niillä mittauksilla, joita on tehty Antti Rinteen (sd) – ja nyt Sanna Marinin (sd) – hallituksen ohjelman talousosiosta.Hallituksen talouspolitiikan tavoitteena on työllisyysasteen selvä nosto. Työllisyyden kasvun tuoman taloudellisen hyvän varaan on laskettu ne menojen lisäykset, joita hallituspuolueet aikovat tehdä äänestäjiä lepytelläkseen. Talouskasvun heikentyminen tietäisi todennäköisesti myös työllisyysasteen heikentymistä. Oppositio on elänyt hallitusohjelman pohjan romahtamista odotellessa.ja taloutta ennustavat eivät vielä ole odottamaansa nähneet. Tilastokeskuksen mukaan kansantalouden tuotanto kasvoi lokakuussa vuoden takaisesta. Vuoden kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi pari prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Vaihtotase oli lokakuussa ylijäämäinen, ja erityisesti palveluiden vienti kasvoi.Mutta useimmat mittaukset antavat ymmärtää, että odotus ei ole turhaa. Kun kansantalouden mittaustuloksia ei verrata vuoden takaiseen vaan edelliseen kuukauteen tai vuosineljännekseen, vauhti näyttää hidastuvan. Teollisuuden rattaat pyörivät yhä hitaammin, kansantalouden tuotannon virta kuihtuu, uusia tilauksia tulee kitsaammin ja suurten yritysten liikevaihto pienenee.Suomen talous kääntyy kohti hitaan talouskasvun aikaa, mutta kulmakerroin on loivempi kuin alkusyksyllä pelättiin.Suomen Pankki arvioi pari viikkoa sitten, että ensi vuonna bruttokansantuote ei kasva edes prosentin vertaa. Samoilla prosenttilukemilla on moni muukin talousennustaja, esimerkiksi valtiovarainministeriö.Työllisyysasteen kasvu on tänä vuonna jo hyytynyt. Näyttää siltä, että hallitus ja työmarkkinaosapuolet eivät pysty tarjoamaan sovitussa aikataulussa – ennen vuoden 2021 budjetin laatimista – sellaisia lääkkeitä, jotka toisivat hallituksen toivomat 30 000 uutta työllistä. Eduskunnan tietopalvelu laski syksyllä, että ensi vuoden budjettia koskevat päätökset eivät tuo työpaikkoja vaan vievät niitä. Tekeillä oleva perhevapaauudistus saattaa hallitusyhteistyön kitkaisuuden vuoksi edetä samaan lopputulokseen: sopu löytynee vain sellaisista ratkaisuista, jotka eivät nosta työllisyysastetta tai joiden työllisyysvaikutuksia on mahdotonta laskea.Jos näin käy, hallitus etenee kaiken aikaa ihan väärään suuntaan. Työllisyysaste ei nouse riittävän nopeasti kasvun tyrehtyessä, jos hallitus tyytyy vain pehmeisiin pitkän aikavälin keinoihin. Työllisyysasteen julkista taloutta elvyttävä vaikutus on sitä suurempi, mitä enemmän hallitus luo yksityisen sektorin työpaikkoja. Tämä hallitus vaikuttaisi olevan kiinnostunut enemmän julkisen sektorin huolista.Ensi vuosi voi olla muutoksen vuosi myös pitemmän aikavälin trendeille. Jos oletukset suhdanteesta ja hallituksen reagointikyvystä toteutuvat, julkisen talouden alijäämä ja velka alkavat taas kasvaa. Pitkän aikavälin kestävyysvaje suurentuu. Julkisen talouden tulot ajautuvat yhä suurempaan epäsuhtaan julkisen talouden menojen kanssa.Suomen riittämättömistä julkisista ja yksityisistä investoinneista päätellen tuottavuuden kasvu ei pysty korjaamaan kehitystä. Nuorten aikuisten keskimääräinen koulutustasokin on laskusuunnassa.palauttaminen vuosituhannen alun lukemiin korjaisi kyllä tehokkaasti suuntaa, mutta kukaan ei tiedä, miten palautus tehdään. Työperäisen maahanmuuton lisäämisestä on hankalaa tehdä lähivuosina ratkaisuja, koska ne muuttuvat populistisessa maahanmuuttokeskustelussa poliittisiksi rasitteiksi tekijöilleen.Suhdannetta hallitus ei pysty kääntämään, mutta Suomen talouden pitkän aikavälin trendin heikentymistä vastaan pitäisi taistella. Vuosi 2020 on tässä kamppailussa ratkaisevaa aikaa. Hallituksella ei ole odottelemisen luksusta. Mitä myöhempään tilanteen oikaisemisen jättää, sitä vaikeampaa suuntaa on muuttaa maassa, jossa politiikka on menettämässä kykynsä johtaa ja määritellä poliittista agendaa.