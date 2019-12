Mielipide

Suomen metsäpolitiikkaa on muutettava radikaalisti

esiintyy ilmastonmuutoksen hillitsemisen mallimaana ja on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2035.Metsien hiilinielut ja hiili­varastot ovat ratkaisevin kysymys Suomen ilmastopolitiikassa. Hiilinielujen suuruus vastaa neljännestä Suomen kaikista päästöistä. Hakkuut voivat helposti mitätöidä kaikki ponnistelut, joita tehdään muun muassa liikenteen, lämmityksen ja energiantuotannon päästöjen vähentämiseksi.Uusien tietojen mukaan vuonna 2018 metsien hiilinielut romahtivat 43 prosenttia edellisestä vuodesta. Suomen päästöt kasvoivat kaksi prosenttia, mutta hiilinielujen romahduksen takia Suomen nettopäästöt kasvoivat 22 prosenttia.Suomessa metsät hakataan paljaaksi tai jätetään muutama siemenpuu myrskyn kaadettavaksi. Tilalle kasvatetaan puupelto taimista tai siemenistä. Hakkuu hävittää hiilinielun, ja hävitetty metsä on 20 vuotta hiilen luovuttaja. Suurin osa hiilestä on sitoutunut maaperään, josta se pääsee vapautumaan avohakkuun rikkomasta maasta.Kaadetusta puusta menee eniten raaka-ainetta lyhytkestoisiin tuotteisiin. Sellutuotteiden hiili vapautuu keskimäärin kahdessa vuodessa.Suomessa on tähän mennessä ehditty avohakata noin yksi kolmasosa metsäpinta-alasta.Vaihtoehto talousmetsien hoitoon on jatkuvapeitteisen kasvatuksen malli, jossa metsiä ei tarvitse hävittää. Jatkuvassa kasvatuksessa metsistä poimitaan pääosin suurta ja metsänomistajalle arvokasta tukkipuuta. Metsä voi kasvaa erirakenteisena, ja korjuun vaikutukset metsän ekosysteemiin ovat vähäiset. Koska metsän biomassa säilyy aina suurena, metsä on jatkuva hiilinielu. Maaperää ei rikota, ja varastoitunut hiili säilyy maassa. Tukkipuusta tehdään pitkäkestoisia tuotteita.Jatkuva kasvatus ehkäisee avohakkuisiin ja puupeltoihin liittyviä suuria haittoja kuten eläin- ja kasvilajien katoamista, vesistöjen rehevöitymistä, marja-, sieni-, metsästys- ja retkeilymetsien häviämistä ja maiseman pilaantumista.Metsänomistajille jatkuva kasvatus on usein avohakkuita ­taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto.Turku on viisaasti päättänyt siirtyä jatkuvaan kasvatukseen. Muiden kaupunkien, valtion, seurakuntien ja yhteisöjen tulee seurata Turun mallia.Eduskunnan käsittelyssä on kansalaisaloite avohakkuiden lopettamisesta valtion mailla ja siirtymisestä jatkuvaan kasvatukseen. Suurin osa suomalaisista vastustaa avohakkuita, joten päätöksen hyvin laaditusta aloitteesta pitäisi olla helppo ja kansan tahdon mukainen.Suomen maine ilmastonsuojelun mallimaana ja metsäisenä maana on vaarassa. Kaikki jäljellä olevat hienot vanhat metsät on suojeltava kiireesti. Hakkuumääriä on pakko vähentää. Meidän kansalaisten on oltava aktiivisia. Suomen metsät, arvokkain kansallisaarteemme, pitää pelastaa.