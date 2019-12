Mielipide

Monikulttuurisuus on nuorille tärkeä osa arkea

Moni­kulttuurisuus

Arjen

Sekä

on tulkinnan­varaisuutensa ja poliittisuutensa vuoksi vaikea käsite. Siksi sen rinnalla on kulttuurien tutkimuksessa alettu puhua arjen monikulttuurisuudesta. Tämä on koettu tärkeäksi erityisesti siksi, että yhteiskunnallisessa keskustelussa ovat viime vuosina painottuneet erilaiset kulttuurien kohtaamisiin liitetyt kriisit.Monikulttuurisuus kuitenkin näkyy yhä useamman elämässä hyvin arkisissa tilanteissa. Niissä tulevat esiin ne monet joustavat toimintatavat, joilla vuorovaikutusta rakennetaan, mutta myös ne moninaiset jännitteet, jotka saattavat vaikeuttaa erilaisista taustoista tulevien ihmisten kohtaamista.Arkipäiväistyneitä tapoja, joilla kohtaamme toisiamme myönteisessä hengessä, kutsutaan toisinaan kosmopolitanismin eli maailmankansalaisuuden hyveiksi. Näihin hyveisiin kuuluvat niin kyky vuoropuheluun kuin kulttuurinen lukutaitokin sekä erilaiset tavat ylläpitää sosiaalisia suhteita ja purkaa niissä mahdollisesti ilmeneviä jännitteitä.monikulttuurisuuden edustajiksi on usein nostettu nuoret. Kansainvälisestikin tarkasteltuna Suomessa huomattava osa maahanmuuttajista on nuoria, ja nuorten osuus monikulttuuristen kaupunkien väestöstä on merkittävä. Onkin tärkeää, että nuorille annetaan mahdollisuus osallistua keskusteluun monikulttuurisuudesta ja sen arkisista merkityksistä.Haastatteluihin ja havainnointiin perustuva etnografinen kenttätyöni pääkaupunkiseudun yläkoululaisten kanssa osoittaa, että monikulttuurisuus merkitsee nuorille hyvin samankaltaisia asioita. Haastatellut nuoret kertoivat monikulttuurisuuden olevan arkipäiväinen ja luonteva osa omaa elämäänsä.Monikulttuurisuus oli nuorille lisäksi yleensä myönteinen asia. Sen katsottiin kasvattavan paitsi tietämystä muista kulttuureista myös kehittävän yhdessä elämisen taitoja eli kosmopoliittisia hyveitä.Arjen monikulttuurisuuden korostaminen ei kuitenkaan häivytä kulttuurisille eroille annettuja merkityksiä. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, miten tarkasti nuoret uskoivat tuntevansa koulutovereidensa taustat.Lisäksi nuorten tapa puhua etnisistä tai kulttuurisista eroista ja niiden merkityksistä vaihtelee paljon ja on tilannesidonnaista. Siihen, kuinka merkityksellisen aseman nämä erot itse kunkin arjessa ja ajatuksissa saavat, heijastuu pitkälti yksilöllinen elämäntilanne ja kokemukset mutta myös yhteenkuuluvuuden tunne omassa lähipiirissä. Yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri ja omassa elämässä koettu rasismi vaikuttavat myös siihen, miten kulttuurisia eroja pystytään omassa ympäristössä käsittelemään.Monille haastatelluista nuorista eroista puhuminen oli helppoa ja arkipäiväistä, mutta toiset korostivat aiheen arkaluonteisuutta. He kokivat joutuvansa varomaan ja vetäytymään keskusteluista, koska eivät olleet varmoja, kuinka monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä tulisi käsitellä. Toiset totesivat yhdessä elämisen taitojen tulleen tutuiksi jo alakoulussa, toisille arjen monikulttuurisuus oli jatkuvaa neuvottelua: eri taustojen ja kulttuurien näkyväksi tekemistä ja arvottamista. Toisinaan koetut kulttuuriset ja etniset erot nostettiin välineiksi keskinäisissä valtakamppailuissa. Eikä rasismi ollut vain koulun ulkopuolella koettua, vaan siihen törmättiin myös koulussa.nuorten kokemukset että heidän taitava itsearviointinsa osoittavat, että toisiin suhtautumisen rutiineja etsitään myös ympäristöissä, joissa monikulttuurisuus koetaan yleensä myönteiseksi ja arkiseksi asiaksi. Luonteva arjen monikulttuurisuus ei synny itsestään.Se, miten osaamme olla tekemisissä eri taustoista tulevien kanssa, heijastuu koko yhteiskunnan ilmapiiriin. Monessa koulussa on varttumassa suuri joukko arjen monikulttuurisuuden asiantuntijoita. Tätä asiantuntijuutta on syytä arvostaa.Kasvaminen arjen monikulttuurisuuteen ei kuitenkaan ole suoraviivainen ja ongelmaton prosessi. Nuoria ei tule jättää pohdinnoissaan yksin. Tuekseen he tarvitsevat aikaa ja aikuisia – valmiutta keskustella, kuunnella ja pohtia yhdessä monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä toisen kokemuksia kunnioittaen. Osoittamalla kykymme vuoropuheluun voimme kaikki vaikuttaa siihen, minkälaisessa ilmapiirissä tulevaisuuden arjen monikulttuurisuutta rakennetaan.