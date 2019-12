Mielipide

Lapseni on ollut koko elämänsä 24/7-päiväkodissa, eikä siinä ole mitään surkuttelemista

lapseni on koko elämänsä ajan ollut vuoro­päiväkodissa. Ensin osittain, sitten kokoaikaisesti.Se tarkoittaa, että hän on ollut päiväkodissa kaikkina vuorokaudenaikoina.Olemme heränneet aamuviideltä ollaksemme kuudelta tarhassa. Lasta on haettu muiden mentyä jo nukkumaan. Joskus hän on nukkunut yönsä päiväkodissa.Arki on herättänyt monissa uteliaisuutta. Suostuuko lapsi todella nukkumaan tarhassa? Miten lapset rauhoittuvat yöksi? Entä jos tulee ikävä? Hämmästyttävän monelle on tullut yllätyksenä, että ympärivuorokautinen hoito on ylipäätään mahdollista.on kuusi ympäri vuorokauden auki olevaa päiväkotia. Osa niistä päivystää nyt vuodenvaihteessakin.Hoidon tarpeen uskotaan kasvavan, sillä niin sanotut epätyypilliset työajat yleistyvät. Lisäksi Helsingissä selvitetään parhaillaan, tarvitsisivatko myös pienet koululaiset vuoropäivähoitoa. Se on hyvä asia: ekaluokkalainen on vielä aika pieni huolehtimaan kaikista iltatoimista ja nukahtamaan yksin.Ei vuorohoidossa tietenkään aina ole helppoa ollut. Illat ovat usein levottomia. Lapselle tulee paha mieli, jos kukaan parhaista kavereista ei satu olemaan samaan aikaan paikalla. Hoitajatkin vaihtuvat useammin.Vuoropäiväkoti on aina lapselle tavallista päiväkotia raskaampi valinta, mutta joskus se on ainut järkevä vaihtoehto.Niinpä olen ottanut tämän palvelun vastaan hyvillä mielin. Olen kokenut, että lapsen on hyvä olla.Olen myös arvostanut suuresti työntekijöiden asennetta: kukaan ei surkuttele tai syyllistä vuorohoidosta. Sillä mennään mitä on.lapsikaan harmittele kohtaloaan. Sen sijaan hän on oppinut useita korvaamattomia taitoja. Kun lapset tulevat ja menevät, oppii tulemaan toimeen vähän kaikkien kanssa. Rutiinien rikkoutuminen ei haittaa, eikä vaihtelevista hoito­ajoista olla moksiskaan.”Minä olen tänään yölapsi!” hän kajautti ylpeänä, kun pitkästä aikaa jäi yöksi tarhaan. Monien silmissä omituinen vuoropäiväkoti on lapsille arkinen.Poikkeuksellisissakin oloissa lapsella on ollut turvallinen olo. Se on ammattitaitoisen henkilökunnan ansiota. Tämä kirjoitus on kiitos myös heille.Tammikuussa lapseni siirtyy tavalliseen päivähoitoon. Muutokseen on helppo suhtautua levollisin mielin, koska juuri rutiinien muuttumiseen vuorohoito on opettanut.