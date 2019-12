Mielipide

Älkää kantako sohvia taloyhtiöiden roskakatoksiin

Meitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

kuluttajia muistutetaan kuluttamisesta ja kierrätyksen merkityksestä. Jätteet tulisi lajitella jatkokäsittelyä varten oikeaoppisesti, siis ilmastoystävällisesti. Mutta siihen tuo valistaminen sitten loppuukin. Mitä jätteille tapahtuu sitten, kun olemme heittäneet ne pois nurkistamme? Muut hoitakoot.Monet viis veisaavat omasta vastuustaan. Taloyhtiöiden ja yleisten jäteasemien ja -astioiden ympärillä näkee paljon pois heitettyjä tavaroita: on puisia vitriinejä, muovisia kukkatelineitä, sohvia ja muita huonekalujen jäännöksiä, jotka eivät ole mahtuneet jäteastiaan. Roskakatoksiin on tuotu jopa jääkaappeja ja akkuja.Jossakin tavarassa saattaa olla kiinnitettynä lappu ”Saa ottaa”. Sen tarkoitus lienee puhdistaa kyseisen tavaran jättäneen omaatuntoa: ”Lahjoitan tämän ilmaiseksi, ei maksa mitään!”Ehdotan, että tehtäisiin televisio-ohjelma siitä, mitä jätteille oikeasti tapahtuu sen jälkeen, kun ne on heitetty pois.Kansalaisille muistutettaisiin, että jäteautonkuljettajat joutuvat raahaamaan raskaita jäteastioita autolleen lumisohjossa, rankkasateessa, aamupimeässä, kelillä kuin kelillä. Työtä rasittaa minuuttiaikataulu, sillä tyhjennettävänä on tietyn alueen monet jäteastiat.Tätä työtä vaikeuttaa, jos ­remontoijat ovat täyttäneet tavallisen roska-astian purkujätteellä, siis sementillä tai tiilimurskalla. Halpaa ja helppoa on tällainen remontointi. Jääköön loppusiivous jätefirman ongelmaksi. Siis haloo! Kuka kantaa vastuun, kun järkevästi tuotujen eriväristen jäteastioiden sekaan on heitetty tavaraa, joka ei sinne kuulu? Jos heittää sohvan rinteeseen ja vitriinin pihalle, kuka ne sieltä siirtää? Miten, minne ja millä rahalla?Jos tästä aiheesta tehtäisiin tv-ohjelma, kuluttajien silmät voisivat avautua oikeaoppiseen kierrättämiseen. Ainakin ohjelma voisi panna ajattelemaan omia tekemisiään.