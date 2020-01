Mielipide

Hoitotyön merkitys pitäisi saada paremmin näkyviin

WHO on julistanut vuoden 2020 sairaanhoitajien ja kätilöiden juhlavuodeksi. Tällä WHO haluaa maailmanlaajuisesti tuoda esille hoitotyöntekijöiden tärkeän roolin laadukkaiden ja potilasturvallisten terveydenhuollon palvelujen kehittäjinä ja toteuttajina. WHO:n yhteistyökeskuksena haluamme tulevan juhlavuoden siivittämänä muistuttaa hoitotyön merkityksestä myös Suomessa.ovat suurin ammattiryhmä sosiaali- ja terveydenhuollossa. He hoitavat merkittävän osan päivittäisistä potilaiden ja terveydenhuollon asiakkaiden kohtaamisista. Esimerkiksi vuonna 2018 perusterveydenhuollossa potilaat ja terveydenhuollon asiakkaat asioivat sairaan- tai terveydenhoitajan vastaanotolla 10 721 540 kertaa, joka on 53 prosenttia kaikista perusterveydenhuollon vastaanottokäynneistä.Puhelinkontaktien osalta heidän roolinsa oli vieläkin suurempi eli 67 prosenttia kaikista puhelinkontakteista.hoitotyön kansallisesti ansaitsemaansa asemaan esitämme, että hoitotyöntekijöiden merkittävän roolin tulee näkyä tähänastista selvemmin yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksissä, jotka koskevat suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja niiden kehittämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteiden ratkaiseminen edellyttää hoitotyön asiantuntijuuden hyödyntämistä osana moniammatillista yhteistyötä.Hoitotyöntekijöille tulee myös turvata mahdollisuudet toteuttaa hyvää hoitoa. Hoitotyössä tehdään päivittäin potilaiden hoitoa koskevia päätöksiä, joiden tueksi hoitotyöntekijät tarvitsevat tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia.Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) julkaisee hoitotyöhön kohdistuvia hoitosuosituksia, jotka ovat hoitotyöntekijöille yhtä merkityksellisiä kuin Käypä hoito -suositukset lääkäreille ja joilla edistetään hoitotyön tasalaatuisuutta ja potilasturvallisuutta. Kansalaisten hyvinvoinnin ja potilaiden hyvän hoidon edistäminen edellyttää molemmille ammattikunnille suunnattujen suositusten laadintaan yhtäläistä julkista rahoitusta.nimissä haastamme päättäjien ohella myös kaikki hoitotyöntekijät nostamaan hoitotyö ansaitsemaansa arvoon. Suomessa toimii hoitotyöntekijöitä käytännön hoitotyön lisäksi erilaisissa koulutus-, asiantuntija-, tutkimus- ja johtotehtävissä, joissa he vaikuttavat suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen. Kannustamme kaikkia hoitotyötaustaisia tuomaan oman ammatillisen taustansa ja siihen liittyvän osaamisensa julki eri yhteyksissä vieläkin selvemmin osoittaaksemme päättäjille ja kansalaisille, millainen voimavara hoitotyöntekijöissä on suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon edistämisessä.tulee saada ansaitsemansa huomio muutenkin kuin juhlavuotta koskevissa juhlapuheissa. Pidetään hoitotyö ja sen merkittävä rooli näkyvästi esillä, ja jatketaan yhdessä työtä laadukkaan hoitotyön mahdollistamiseksi asiakkaiden, potilaiden ja omaisten parhaaksi.