Mielipide

Valtio voisi perustaa kaupunkeihin etätyötiloja

Valtio

on vuosien varrella yrittänyt hajasijoittaa toimintojaan. Toisinaan virasto tai laitos on saatu ainakin osittain siirrettyä ja toisinaan ei. Poru on kuitenkin aina ollut iso.Hajasijoittamiseen olisi helpompikin tapa, johon luultavasti kaikki osapuolet olisivat tyytyväisiä. Valtio voisi perustaa eri kaupunkeihin etätyötiloja, jotka olisivat ministeriöiden, virastojen ja laitosten yhteiskäytössä. Ne tarjoaisivat toimistoympäristön palvelut, työkaverien seuran sekä välineet pitää etäkokouksia oman organisaation pääpaikan kanssa. Kulunvalvonta ja tilojen turvallisuus voitaisiin mitoittaa valtionhallinnon vaatimuksien mukaiseksi.Tämän lähestymistavan ansiosta koko organisaatiota ei tarvitsisi pakottaa Helsinkiin tai Kuopioon, vaan työtehtävän salliessa valinta olisi jokaisen oma. Tämä lisäisi alueiden elinvoimaa sekä hillitsisi pääkaupunkiseudun ruuhkia ja asumisen hintojen nousua.Etätyöpaikan kanssa kyse ei ole vain yhdestä ihmisestä. Jotta perhe voisi asua esimerkiksi Lappeenrannassa, yleensä myös puolisolle pitäisi löytää sieltä työpaikka.Jos työpaikkaa ei löydy, toinenkaan puoliso ei voi ottaa sieltä työtä vastaan. Tällöin todennäköisyys kasvaa, että lapsiperheen on pakko asua pääkaupunkiseudulla. Niinpä valtion etätyötilat voisivat kasvattaa Lappeenrannan asukaslukua viidellä, vaikka vain yksi näistä viidestä työskentelisi noissa tiloissa. Syntyvyyden vähenemistäkin ehkä torjuttaisiin, kun miehet ja naiset voisivat asua samalla seudulla, jossa perheasunnotkin olisivat järkevän hintaisia.