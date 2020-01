Mielipide

alakouluikäisen poikamme kanssa lyhyellä hoitojaksolla Uudessa lastensairaalassa. Koko leikkaushoitoon valmistautuminen tuntui hyvin huolellisesti suunnitellulta, ja meihin vanhempiin oltiin yhteydessä pariinkin kertaan ennen sairaalaan tuloa. Hoitajien kanssa käydyissä puheluissa kerrattiin laboratorionäytteisiin, lääkärin etukäteisvastaanottoon sekä majoitukseen liittyviä yksityiskohtia. Tämä oli tarpeen, sillä lapselle tehtävä leikkaus oli iso ja pelottava toimenpide niin potilaalle kuin meille vanhemmillekin.Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) maksoi meille toisesta maakunnasta tulleille leikkausta edeltäneen yöpymisen sairaalaa lähellä sijaitsevassa potilashotellissa. Leikkausaamuna me vanhemmat saimme nauttia tuhdin aamiaisen ja juniori siemaisi pillimehunsa. Aamu oli jännittävä.Saavuttuamme hoitoyksikköön sairaalaklovni yritti parhaansa mukaan rentouttaa junioriamme – yhteistä säveltä löytyi taikatemppujen saralta. Hoitajan ja nukkumatin tapaamisen jälkeen alkoi nukutukseen valmistautuminen. Äitinä sain olla mukana siihen saakka, kunnes lapsi nukahti. Tuntui turvalliselta nähdä tilanne, jossa tehtiin varmistusta varmistamisen päälle.Leikkaus toteutui suunnitellusti. Niin ikään hoito vuodeosastolla oli huolellista, asiantuntevaa ja empaattista. Kiireen tuntua emme havainneet. Lapsen nukkuessa sairaalassa me vanhemmat yövyimme hotellissa osittain Tukikummit-säätiön sponsoroimana. Tämä yöpyminen tuli siinä mielessä tarpeeseen, että kotona meitä odotti vielä toinen hoitojakso lapsen toipilasajan ja antibioottisulkeisten merkeissä.Kotiin pääsimme jo leikkausta seuranneena päivänä. Poika toipui nopeasti, niin kuin meille luvattiin. Kiitollisuudella ajattelemme suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, joka pitää ainakin pienimmistä hyvän huolen.Leikkauksesta on nyt kulunut jonkin aikaa. Poika on vapautunut, iloinen velikulta, jonka olemuksesta huokuu, että iso ja pelottava leikkausasia olikin lopulta piece of cake. Elämä jatkuu.Uuden lastensairaalan valoisassa aulassa lukee teksti: ”Yhdessä jok’ikisen lapsen turvaksi.” Tämä toteutui meidän kohdallamme, eikä hoitohenkilökunnan ylityöpaine näkynyt meille asiakkaille.