Saksa jättää 20-luvulla Merkelin aikakauden taakseen, ja muu Eurooppa toivoo maalta vakautta

vuotta sitten 20-luku oli Saksalle kohtalokas. Hävityn ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksan keisarikunnasta tuli Weimarin tasavalta. Se päättyi Hitlerin valtaannousuun. Välissä tanssittiin.Kävisikö jälleen niin, ettei ajan merkkejä osattaisi lukea? Tuskinpa vain. Ajan merkkejä lukee kuitenkin joku muu kuin liittokansleri Angela Merkel.elää keskellä politiikan murrosta, vaikka Merkelin hallitus pysyi tämänkin vuoden koossa. Ensi vuonna selviää, kenet Merkelin puolue CDU nimittää kansleriehdokkaakseen.Merkelin lähtö päättää kokonaisen aikakauden. Vaikka muutos on suuri, sitä ei pidä liioitella. Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikan ytimessä on jatkossakin EU:n ja Naton yhtenäisyyden korostaminen, monenkeskisen sopimusjärjestelmän puolustaminen ja suhde Yhdysvaltoihin. Ensi vuonna Euroopan tärkeimmät vaalit ovatkin presidentinvaalit Yhdysvalloissa.Saksa on jo muuttunut vauhdilla. Vihreät on uusi demarit, ja 2020-luvun Saksa voi nähdä jopa ensimmäisen vih­reän kanslerin. Vihreiden nousua enemmän poliittista kenttää ravistelee kuitenkin se, millaisen paluun äärioikeisto on tehnyt politiikkaan.Kansalliskonservatiivisen ja osin ääri­oikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) nousu liittopäiville on suurimpia politiikan mullistuksia 2010-luvulla. Samaan aikaan AfD:n nousun kanssa paluun teki äärioikeiston poliittinen väkivalta. Isku Hallen synagogaan ja poliitikko Walter Lübcken murha ovat tästä järkyttävimmät esimerkit.Eliitinvastaisuudessa, nationalismissa ja arvokonservatismissa on yhä paljon hyödyntämätöntä poliittista potentiaalia eri puolilla Eurooppa. Se, miten muut puolueet tähän vastaavat, on Euroopan yhtenäisyyden avainkysymyksiä.haastaa Euroopan monin tavoin.Saksa on yhä talousmahti, mutta Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasotauhittelut synkistävät tunnelmia. Ilmastopolitiikka on uudella tavalla Saksan agendalla, samoin siirtymä tekoälyn aikaan.Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Saksa ryhdistäytyy. Vauhtia antaa Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Hänet Saksa haluaa pitää vallassa.Saksa on heinäkuusta alkaen EU:n puheenjohtaja. Kauteen latautuu paljon odotuksia. Muu Eurooppa toivoo Saksalta vakautta. Sen Saksa tajuaa hyvin, kuka tahansa maata 2020-luvulla johtaakin.