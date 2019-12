Mielipide

Naisviisikon hallitus – ja miesten oppositio?

Washington D.C:ssä Washington D.C:ssä

Suomen

Malttia

Olen

hotellin aamiaisella, edessä The New York Times. Odottamatta silmille hypähtää Sanna Marin (sd) ja artikkeli Suomen tuoreesta pääministeristä. Seuraavana aamuna lisää, ja kylkeä varmistaa Li Anders­son (vas). Uutisten kärki: nämä naiset ovat vallan päällä ja toimijoita. Liekö Suomi siinä lehdessä noin isolla ollut sitten talvisodan?Naisviisikon johtama hallitus herätti suurta myönteistä huomiota maailmalla. Oli säröjäkin: se Viron moukka. Venäjällä monen kai teki mieli sohaista, mutta käytöstavat muistettiin ja media selosti asiat asioina. Marinin puolison hoito­vapaasta selitettiin, että sellainen on tavallista Suomessa. Venäläisen vinkkelistä käsittämätöntä on myös pohdiskelu, millaisen hoitopaikan saa lapselle. Sehän on pääministeri!hallitusta ei määrätietoisesti viety tällaiseksi, vaan osan saneli sattuma. Kolme nykyistä hallituspuoluetta päätyi nuoreen naiseen hakiessaan ulospääsyä miesjohtajansa kriisistä. Marinin ja Katri Kulmunin (kesk) valinta oli täpärä – toki ilmapiiriä heijastaa, että ratkaisut kääntyivät samoin päin.Tässä siis ollaan ja näillä korteilla pelataan. Kaunis imago ja tasa-arvon historiallinen läpimurto voi lämmittää hetken, mutta asetelmaan sisältyy riskejä. Niitä ruokkii se, että hallituksen ja opposition kannatuksen sukupuolijakauma kulkee eri suuntiin, etenkin kahdessa puo­lueessa.Vihreät ovat yhä selvemmin nuorehkojen ja koulutettujen naisten puolue. Vastapuoleksi asemoituneen perussuomalaisten kannattajakuntaa dominoivat miehet, niin kuin oikeistopopulismia kaikkialla.Naisistuminen on meneillään myös Sdp:ssä ja vasemmistoliitossa. Viimeksi mainitun tuskin kannattaa haikailla kommunistien vanhaa imagoa työväenmiesten salaliittona, mutta Sdp:lle on olennaista kyetä pelaamaan edelleen myös keski-ikäisin miesvoimin ja keskikentällä. Sama koskee keskustaa.Aikoinaan Italiassa uskottiin ­miesten äänestävän kommunisteja sakeammin kuin samojen perheiden naisten, jotka kuuntelivat pappia ja paavia. Varmaan tuli sanomista kotona. Suomen uusi asetelma on poliittisesti vielä tulenarempi, kun jakolinja erottaa hallitusta ja oppo­sitiota. Naiskansanedustajista hallituksen takana on selvä enemmistö 62–30, mutta miehet menevät melkein tasan, 55–53.On vaikea keksiä, mitä 2020-luvun Suomi vähemmän tarvitsisi kuin sukupuolten sotaa. Silti sitä voi olla vaikea välttää. Voi käydä kuin brexitissä: yleinen etu saa väistyä osapuolten taktisen sohimisen ­tieltä. Ja media se rakastaa vastakkaisuuksia.ja katsetta omaa nokkaa pidemmälle tarvittaisiin molemmin puolin. Punavihreässä kuplassa voisi karttaa paremmuuden tuntoa ja miesten yleistävää syyllistämistä. Ja miksei karsia omaan jalkaan ampumista? ”Noituuden” esittäminen feminisminä on vaalityötä vasta­puolen piikkiin, vieläpä palkatta.Perussuomalaisten puolelta taas olisi hienoa, jos johdosta löytyisi miestä suitsimaan naisvihaa. Mutta houkutus voi olla liian suuri, kun rumaa mallia saa jopa Valkoisesta talosta, ja täällä on valmiiksi perä­kamarien kaunoja, joita ruokkia.Kokoomus on tässä vaa’ankielenä. Voi tulla kiusausta urostella, mutta ylilyöntejä epäilemättä hillitsee kil­pailu koulutetuista naisäänestäjistä.Kaikkien pitäisi nähdä, että kyse ei ole vain politiikan pelistä, vaan yhteiskunnan hitaista ja jopa globaaleista prosesseista, joissa nuorten miesten ja naisten asema muuttuu.saanut seurata aiemmin miehisellä alalla, miten parhaat opiskelijat ovat nykyään melkein järjestään naisia. Ahkeria ja päteviä, ja moni malttaa jo olla vähättelemättä ­itseään. Yksi erinomainen vielä kielteli, kun maisteripubliikissa kehuin häntä vanhemmille. Mutta äiti näytti mallia: ”Tiedän. Semmoisia meiltä Imatralta tulee.”Miesten koulutuksen jääminen jälkeen ja pätkätöiden yleisyys vaikeuttavat parisuhteiden vakiintumista, kuten myös seksin ja seurustelun tapojen muuttuminen. Kunnon nuorenmiehen haaveissa saattoi ennen olla ensin vakinainen työpaikka ja asunto ja vähän muutakin, moottori tai matkoja, sitten kumppani ja aikanaan perhe. Nyt edellinen osio helposti karkaa ulottumattomiin, jolloin jälkimmäinen ei usein toteudu tai ei edes kiinnosta.Nämä ovat syviä pääkysymyksiä. Näihin se katse pitäisi kohdistaa.