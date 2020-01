Mielipide

Suomalaiset elävät digitaalisten palveluiden suhteen eri todellisuuksissa

elävät digitaalisten palveluiden suhteen eri todellisuuksissa. Tämä käy ilmi Suomen julkisen sektorin Digimenestyjät 2020 -tutkimuksesta. Osassa maata digipalvelut toimivat hyvin, samalla kun toisten palveluiden osalta kärsitään vaikeasti käytettävistä tai kokonaan puuttuvista ratkaisuista.Esimerkiksi erikoissairaanhoito on pitkittyneen sote-ratkaisun vuoksi jäänyt digikehityksestä jälkeen, kun asiakkaiden digipalveluiden kehittämistä on lykätty sairaanhoitopiireissä. Toisaalta tutkimuksen kärkitoimijoilla – kuten Helsingin ja Espoon kaupungeilla – tekemisen taso on monin paikoin maailman huippuluokkaa, palkittuakin. Naapurikaupungissa Vantaalla asukkaat kärsivät huomattavasti heikommista sähköisen asioinnin palveluista.Suomalaiset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa digitaalisten julkisten palveluiden saatavuuden tai laadun suhteen. Julkisen sektorin it-projektit tunnetaan mediassa vuosien mittaisina miljoonaprojekteina, mutta oikealla lähestymisellä toimivien digitaalisten ratkaisujen kehittäminen voi olla myös nopeaa ja tehokasta.Julkisia palveluita tulee kehittää alusta lähtien yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa. Palveluille tulee myös asettaa selvät, yhteiset tavoitteet, joita kohti toimintaa tulisi määrätietoisesti kehittää. Kehitys tulee aloittaa yksinkertaisilla kokeiluilla, joista saatua oppia on hyvä soveltaa monimutkaisempiin palveluntarpeisiin.Mallia toimintaan voisi ottaa vaikka digitaalisesti edistyneemmiltä sisarorganisaatioilta. Uskonkin, että julkisen sektorin digitalisaatiossa eteenpäin päästään uusien toimintatapojen omaksumisella sekä tiiviin organisaatioiden välisen yhteistyön vaalimisella.Näillä eväillä saavutetaan maanlaajuinen digitaalisten palveluiden standarditaso, jolla suomalaiset asuinpaikasta riippumatta saavat nauttia hyvin toimivista digipalveluista.