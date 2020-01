Mielipide

Paino putoaa ilman vippaskonsteja ja laihdutusta, jos oivaltaa kolme yksinkertaista asiaa

Yksi

Kaksi

Kolme

rakastaa rituaaleja. Vuoden vaihtuessa sillä on tapana kertoa, kuinka joulu­syömingeistä kertyneistä liikakiloista pääsee eroon.Kinkunsulatusvinkkejä on tarjolla joka makuun. Ainakin näistä olemme saaneet viime päivinä lukea.Osta hulavanne. Vartin vanne­treeni hoikistaa vyötäröä neljä kertaa tehokkaammin kuin 10 000 askeleen kävely.Hanki juoksumatto. Jethro Rostedt laihtui sen avulla 34 kiloa. Ehkä sinäkin?Kokeile pätkäpaastoa. Jätä syömättä kahtena päivänä viikossa. Painosi putoaa ja elät pidempään.Jos ajatus paastosta tuntuu pahalta, popsi puolukoita ja hörpi vihreää teetä. Ne laihduttavat – ainakin hiiriä.Vinkkejä ei kannata ottaa turhan vakavasti. Niillä ei ole paljonkaan tekemistä järkevän painonhallinnan kanssa.Paino putoaa ilman vippaskonsteja ja laihdutusta, jos oivaltaa kolme yksin­kertaista asiaa. Kaikista on raudanluja tieteellinen näyttö.. Juominen lihottaa – paitsi jos juot vettä tai muuta kaloritonta.Selitys löytyy mahalaukusta. Juomat käyttäytyvät mahassa toisin kuin kiinteä ruoka. Ne valuvat nopeasti suoleen. Mahalaukku ei ehdi venyä eikä tuottaa kylläisyyden tunnetta.Juoma on poissa, mutta kalorit eivät häviä mihinkään. Siksi alkoholi ja sokerilimsat ja -mehut lihottavat.. Mitä isompi annos, sitä enemmän tulet syöneeksi. Tieteelliset kokeet ­osoittavat, että syömme helposti liikaa täysistä lautasista ja isoista pakkauksista. Kaloreita kertyy huomaamatta.Suurista annoksista syömisen vietti on meissä hämmästyttävän voimakas. Eräässä tutkimuksessa tarjottiin leffa­herkuksi pilaantuneen makuisia popcorneja pienistä ja isoista pakkauksista. Silti isoista pakkauksista syötiin kolmanneksen enemmän kuin pienistä.. Energiatiheät ruoat lihottavat. Siis mitkä?Jos haluaa välttää ylipainoa, on hyvä tietää jotain energiatiheydestä. Termi kertoo paljonko sadassa grammassa ruokaa on kaloreita.Perunalastu on tiheyden huipentuma. Sen painosta melkein kaikki on kaloreita, 520 kilokaloria sadassa grammassa.Porkkana edustaa toista ääripäätä. Se on 90-prosenttisesti vettä. Sata grammaa sisältää vain 33 kilokaloria. Harva lihoo vettä syömällä.