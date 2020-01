Mielipide

Suomenkin politiikka on kaksinapaistumassa

Suomen

Suomen

Viime kevään

Tuoreimman

Kaikessa

Yhä useampi

monipuolue­järjestelmä on kansain­välisesti katsottuna kummajainen. Useissa muissa länsimaisissa demo­kratioissa hallitus­valtaa pitää vuorollaan jompi­kumpi suurista puolueista tai jomman­kumman suunnan poliittinen blokki.Esimerkkejä löytyy läheltä ja kaukaa: Yhdysvalloissa demokraattien ja republikaanien välinen kilpajuoksu, ja Britanniassa jako työväen­puolueeseen ja konservatiiveihin.Blokkipolitiikasta löytyy esimerkkejä lähempää: Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Tarvittaessa vähemmistöhallituskin on voinut näissä maissa säätää lakeja pienten oppo­sitiopuolueiden tuella.monipuoluejärjestelmästä on seurannut, että lähes kaikki hallituskoalitiot ovat olleet mahdollisia. Käytännössä kaikki nyky­puo­lueet ovat olleet hallituksessa. ­Perussuomalaiset joutui tosin lähtemään hallituksesta, kun puheen­johtajaksi valittiin Jussi Halla-aho.Viime ja tämän hallituskauden aikana ilmassa on ollut muutoksen merkkejä. Merkit viittaavat siihen, että Suomessakin ollaan kuin huomaamatta siirtymässä blokkipoli­tiikkaan.Muutos alkoi jo vuoden 2015 eduskuntavaaleista. Jyrki Kataisen (kok) ja Alexander Stubbin (kok) sinipunahallituksen kompuroinnin jäljiltä Juha Sipilän johtama keskusta voitti vaalit ylivoimaisesti.Niukasti kakkosena tuli silloin vielä Timo Soinin johtama perussuomalaiset ja heti sen perään ­kokoomus.Kolmatta hallitukseen tulevaa puoluetta Sipilä tiettävästi arpoi Sdp:n ja kokoomuksen välillä. Kolmella puolueella saattoi saada eduskunnassa riittävän tukevan enemmistön, oli kolmas pyörä sitten Sdp tai kokoomus.Keskustan ja Sdp:n välisten tunnustelujen jälkeen Sipilän päätös oli nopeasti valmis: kokoomus on se kolmas puolue.Nopeisiin päätöksiin yritysmaailmassa tottunut Sipilä oli ilmeisesti kyllästynyt erään demarineuvottelijan loputtomiin lypsämisyrityksiin.vaaleissa valta keikahti perusteellisesti. Entisistä kolmesta hallituspuolueesta vain keskusta kelpasi Antti Rinteen (sd) johtamaan hallitukseen. Sekin vain, koska Sipilä oli vaalitappion jälkeen ilmoittanut eroavansa keskustan puheenjohtajan paikalta.Antti Rinne nimitti hallitustaan ”uudeksi punamullaksi”. Rinteellä lienee ollut mielessään sanojen piilomerkitykset eli konnotaatiot. Sdp:n ja keskustan johtamien punamultahallitusten vuosikymmeniä kestäneen yhteistyön aikana rakennettiin suomalainen hyvinvointi­yhteiskunta.Nykyhallitusta kuvannee paremmin määritelmä ”punavihreä hallitus”. Melkein kaikista oppositio­puolueista tuli hallituspuolueita, ja melkein kaikista hallituspuolueista tuli oppositiopuolueita.HS-puoluekannatusgallupin perusteella tuskin yksikään hallituspuolue haluaa uusia vaaleja kesken vaalikauden.Kannatuskyselyjen kärjessä on oppositiopuolue perussuomalaiset ja kakkosena oppositiopuolue kokoomus.Hallituksen – ja hallituspuolueiden – suosio yleensä alkaa sulaa aika pian vaalien jälkeen. Nyt ­suosion katoamisen luulisi antavan aihetta pohdintoihin keskustan ja Sdp:n päättävissä elimissä.hiljaisuudessa perussuomalaisista on tullut paitsi kannatetuin puolue myös tärkein poliittisen agendan määrittelijä.Kaikkien muiden puolueiden sanat ja teot ovat vain reagointia perussuomalaisten sanoihin ja tekoihin, joko todellisiin tai kuviteltuihin.Presidentti Martti Ahtisaaren entistä lehdistöavustajaa Jussi Lähdettä mukaillen: ennen puolueet menivät sinne, missä on eniten ääniä jaossa. Nykyään äänestäjät menevät sinne, missä pidetään eniten ääntä.politiikkaa seuraava alkaa kallistua sille kannalle, että viimeistään vaalien jälkeen voidaan Suomessa hyvinkin nähdä ”uusi porvarihallitus”, jossa olisivat mukana ainakin perussuomalaiset ja kokoomus, ehkä myös keskusta ja kristillisdemokraatit, ja jopa Rkp.Sellaisella hallituksella olisi kevään vaalituloksen perusteella 123 edustajaa, gallupien perusteella vielä enemmän.Joidenkin oikeistolaidan kokoomuslaisten esiintymiset ovatkin alkaneet kovasti muistuttaa perussuomalaisten sanavalintoja.