Lukeminen on vastavoima ajalle, jonka ihanteiksi ovat nousseet meteli, visuaalinen sälä ja narsismi

kolme päivää. Sitten tulee loppiainen ja päättää joulun. Sääli. Sitä toivoisi joululle jatko­aikaa. Runoilija J. H. Erkon sanoin lähes 125 vuoden takaa: ”Oi jospa ihmisellä / ois joulu ainainen.” Tämä harras toive siksi, että joulu on lukemisen riemun aikaa.Lukuinnon ei soisi lopahtavan loppiaiseen. Se on liian arvokas henkinen instrumentti pelkäksi kausituotteeksi.Jokainen avaamatta jäävä kirja on menetetty mahdollisuus, voisi todeta korkeakirkollisesti saarnastuolista näin joulun aikaan ja joulun hengessä. Jos et lue, päiväsi ovat luetut. Näin olen tokaissut useamman kerran Helsingin kirjamessuilla avatessani Helsingin Sanomien tuottamaa ohjelmakokonaisuutta.on mitä oivin väline määrittää oma paikkansa maailmassa ja löytää edes jollakin tapaa pitävä jalansija arjen monissa ristipaineissa. Se toimii myös moraalisena, kognitiivisena ja humaanina kompassina, joka auttaa lisäämään erilaisuudensietokykyä. Lukeminen avaa taaksepäin kelautuvan näkymän halki vuosisatojen risteilevään tieverkostoon.Luonnollisesti lukeminen kasvattaa myös toisenlaisten maailmojen tuntemusta, historiantajua, psykologista silmää, keskittymiskykyä, valmiutta kielelliseen erittelyyn ja kykyä empatiaan. Ne luovat perustan henkiselle kehitykselle. Ihmisen minuus on elinikäinen projekti.Aikamoiset terveysvaikutukset. Kirja päivässä pitää lääkärin loitolla.Lukeminen on mitä henkilökohtaisin ja intiimein kokemus. Se on vastavoima ajalle, jonka ihanteiksi tai normeiksi ovat nousseet meteli, visuaalinen sälä, narsismi ja kollektiivisen hyväksynnän tai paheksunnan hakeminen.Kirja ei luojan kiitos ole valmistuote, joka takaisi sosiaaliselle medialle tyypillisiä pikavoittoja. Lukeminen vaatii aina asennetta – ja aikaa. Se edellyttää heittäytymistä, antautumista, syventymistä, hautautumista, sukeltamista, haltioitumista, eläytymistä, paneutumista, omistautumista ja uppoamista.ei ole mikään ihme, että Johannes Gutenbergin kutakuinkin 580 vuotta sitten keksimiä kirjapainotaito on yhä edelleen yksi eniten maailmaa muovanneista innovaatioista. J. R. McNeill ja William H. McNeill muistuttavat teoksessa Verkottunut ihmiskunta, että kirjapainotaito loi lukemiselle pohjan jokamiehenoikeutena ja toi tiedon tasapuolisesti kaikkien ulottuville.Se laski demokratian peruskiven. Samalla tiedon poliittisesta tai uskonnollisesta valvonnasta tuli vaikeampaa.