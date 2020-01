Mielipide

on meneillään valtava, vääjäämätön muutos. Raha alkaa ohjata liiketoimintaa yhä ympäristö­ystävällisempään suuntaan jättiläismäisessä mitta­kaavassa.Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla liikkuu noin 80 biljoonaa ­euroa. Summa on Suomen valtion budjettiin verrattuna noin 1500-kertainen. Peräti kolmasosa tästä jättipotista pitää ilmastoriskin vuoksi investoida uusiin kohteisiin.Jotta raha löytää aidosti ympäristöystävälliset kohteet, ympäristö­ystävällisyydelle tarvitaan selkeät kriteerit. Tällä hetkellä erilaisia vihreitä kriteereitä on maailmalla käytössä 420, ja niiden luotettava vertailu on mahdotonta.on vireillä kestävän rahoituksen lakipaketti. Siihen kuuluva luokitusjärjestelmä määrittelee, millaiset rahoitustuotteet ja sijoitukset vievät kohti hiilineutraalia ja kestävää taloutta.Tästä kestävästä rahoitustuotteiden määritelmästä eli niin sanotusta taksonomiasta EU pääsi joulun alla sopuun jäsenmaiden ja EU-parlamentin välisissä neuvotteluissa. Satojen sivujen mittainen mutta yksityiskohtaisuudessaan täsmällinen luokitusjärjestelmä on liiketoiminnan vihertymiselle elintärkeä vedenjakaja.Uusi luokittelu on välttämätön EU:n kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Luokitusjärjestelmän avulla pääomavirtoja pyritään ohjaamaan ympäristön kannalta kestävään taloudelliseen toimintaan.Finanssialalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa – vihreä rahoitus voi auttaa pelastamaan maailman. Kestävän rahoituksen kriteerien pitää kuitenkin olla riittävän tiukat ja sitovat.pääjohtaja Mark Carney on suorasukaisesti varoittanut, että investoijat rankaisevat hiilineutraaliutta tavoittelemattomia yrityksiä, ja ne voivat ajautua konkurssiin. Carneyn mukaan ilmastokriisi voi johtaa myös finanssiromahdukseen. Romahdus on sitä todennäköisempi, mitä hitaammin ilmastonmuutosta torjutaan.Ympäristölle ja ilmastolle haitallinen liiketoiminta on siis uhka paitsi koko planeetalle, myös selvä taloudellinen riski. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin perehtynyt taloustieteilijä Nicholas Stern on luonnehtinut ilmastonmuutosta maailmanhistorian suurimmaksi markkinahäi­riöksi. Siksi markkinoiden omat toimet eivät riitä, vaan tarvitaan määrätietoista politiikkaa, niin EU-päätöksiä kuin Suomen omiakin. Poliittiset kompromissit eivät saa vesittää kriteereitä.on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Tätä tukevat hyvin muun muassa Suomen teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja energiateollisuuden suunnitelmat siitä, miten kohti hiilineutraaliutta edetään.Luokitusjärjestelmä pitää ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Pankkien ja muiden rahoituslaitosten on syytä näyttää esimerkkiä.Suomalaisyritysten kannattaa muutenkin liittyä kärkijoukkoihin ilmastonmuutosta torjumaan. Toimialakohtaiset toimintasuunnitelmat olisivat todella vakuuttavia, jos merkittävä määrä johtavia yrityksiä alkaisi taksonomian kriteerien mukaisesti raportoida kattavasti toimiensa ilmastovaikutuksista.Luokitusjärjestelmän nopeutettu käyttöönotto kohentaisi myös kansantalouttamme. Suomi houkuttelisi vihreän rahoituksen edelläkävijänä kansainvälisiä investointeja maahamme ja loisi uutta työtä. Suomen ilmastoystävällinen teollisuus hyötyisi.Ilmastonmuutosta on torjuttava myös asumisen kautta. Kiinteistöjen energiankulutus on kylmän ilmanalan Suomessa miltei puolet ener­gian kokonaiskulutuksesta. Lähinnä uusiin asuntoihin kohdistuvat vih­reät asuntolainat ovat hyvä lähtölaukaus. Todella merkittävät vaikutukset tulevat kuitenkin vasta, kun nykyisen asunto- ja rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen saadaan vauhtiin uusilla rahoitustuotteilla.suurten toimijoiden on edistettävä kestävää liiketoimintaa mahdollisimman laaja-alaisesti. Ympäristöriskit on osattava ottaa huomioon jokaisessa sijoituspäätöksessä, ja riskeistä on kerrottava sijoittajille.Kaikkien toimialojen on tehtävä parhaansa. Ympäristöystävällinen rahoitus auttaa koko planeettaa.