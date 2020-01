Mielipide

Masentuneen paluuta työhön pitäisi tukea tehokkaammin

2018 noin 3 500 henkilöä siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen vuoksi. Tämä tarkoittaa lähes kymmentä henkilöä jokaisena viikonpäivänä. Näillä henkilöillä toipuminen ei ollut vuoden sairausloman aikana edennyt niin, että työkyky olisi palautunut.osoittavat masennuksen olevan eniten ja viime vuosien aikana yhä enemmän työkyvyttömyyttä ja sairauslomia aiheuttava yksittäinen sairaus. Ongelmana ei ole se, ettei vaikuttavia lääketieteellisiä hoitoja olisi olemassa. Masennussairaus voidaan yleensä parantaa nykyisin hoitokeinoin.Moni masentunut jää kuitenkin ilman riittävän intensiivistä ja tehokasta hoitoa, eikä sairastuneen työkykyä tueta tarpeeksi. Nämä asiat pitää saada kuntoon, jos masennuksen aiheuttaman työkyvyttömyyden nousukierre halutaan katkaista.Masennuspotilaiden hoitoa on parannettava. Heille on järjestettävä riittävän intensiivistä hoitoa, jossa hyödynnetään kaikkia vaikuttaviksi osoitettuja hoitokeinoja varhaisvaiheen psykoterapioista pitkiin terapioihin, lääke- ja neuromodulaatiohoitoihin. Masennuspotilaille on varattava riittävästi vastaanottoaikaa sekä tiiviitä tapaamisia 1–2 viikon välein.tulisi kirjoittaa lyhyitä jaksoja, enintään kaksi viikkoa kerralla. Potilas saa lääketieteellistä hoitoa sairausloman jälkeenkin yksilöllisen tarpeen mukaan. Tutkimusten perusteella tiedetään, että sairausloman pitkittyessä ennuste työhön palaamiseen heikkenee. Vuoden sairastamisen jälkeen työhön palanneiden osuus on enää 25 prosenttia.Työterveyshuollon ja esimiesten – tarvittaessa myös työsuojelun – on yhteistyössä tuettava masennukseen sairastuneen työntekijän paluuta mahdollisimman pian takaisin työhön, vaikka aluksi kevennettyyn työtehtävään osasairauspäivärahalla. Oireettomuus ei ole työhön palaamisen edellytys, vaan tavoite on käyttää hyväksi potilaan jäljellä olevaa työkykyä.Työntekijän työkykyyn nähden optimaalisesti mitoitetulla työllä on toipumista ja työkyvyn palautumista edistävä vaikutus. Työterveyshuollolla on erilaisia keinoja tukea masennuspotilaan paluuta työhön. Näistä esimerkkejä ovat työntekijän, työterveyshuollon ja esimiehen väliset verkostopalaverit, osa-aikainen työ ja työkokeilut. Esimiehen mukaan ottaminen mahdollisimman varhaisessa hoidon vaiheessa ehkäisee sairausloman pitkittymistä.Masennuksesta johtuvat sairauslomat ja eläkkeet ovat kestämättömällä tasolla. Ne aiheuttavat yhteiskunnalle vuosittain useiden miljardien eurojen taakan, kun lasketaan yhteen varsinaisen hoidon ja sairauspäivien, eläkkeiden ja tuotannollisten menetysten kustannukset. Lisäksi masennuksesta aiheutuu paljon inhimillistä kärsimystä sairastuneille ja heidän lähipiirilleen.hoito ja työhön paluun tuki ehkäisevät masennuksesta johtuvia sairauslomia ja työkyvyttömyyseläkkeitä. On välttämätöntä saada työterveyshuolto ja työpaikat yhteistyössä soveltamaan toimintamalleja, joilla tuetaan sairastuneen mahdollisimman nopeaa paluuta työhön. Näistä on jo olemassa hyviä esimerkkejä suomalaisista yrityksistä. Työn ja työyhteisön tuki on masennuksesta toipuvalle erityisen tärkeää varsinaisen lääketieteellisen hoidon lisäksi.