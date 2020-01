Mielipide

Suomen terrorismilait on tiukennettava eurooppalaiselle tasolle

Keskustelu

Isis-terroristijärjestöä palvelleiden paluusta on nostanut esiin sen, että Suomen terrorismilainsäädäntö on muita länsimaita lepsumpi. Terrorismirikoksina on rikoslaissa kriminalisoitu muun muassa terroristiryhmän johtaminen ja toiminnan edistäminen. Sen sijaan terroristijärjestöön kuulumista ei ole kriminalisoitu. Tätä on perusteltu sillä, että tunnusmerkistö olisi vaikea määritellä siten, että perustuslain vaatimukset täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta täyttyvät.Terroristijärjestöön kuuluminen on kriminalisoitu useissa Euroopan maissa, kuten Norjassa, Tanskassa ja Ranskassa. Norjassa rangaistavaa on sekä värväytyminen että terroristijärjestöön kuuluminen. Tanskassa terroristijärjestöön kuuluminen kriminalisoitiin jo vuonna 2002. Sen perusteella on tuomittu useita henkilöitä.Toisin kuin verrokkimaissa Suomessa rikoksesta ei ole tuomittu ainuttakaan Irakin ja Syyrian konfliktialueelta omaehtoisesti palannutta henkilöä.Suomi on toteuttanut lähinnä eurooppalaiset ja kansainväliset kriminalisointivelvoitteiden minimit. Euroopan neuvoston yleissopimuksen 2015 lisäpöytäkirjassa edellytetään ryhtymään toimenpiteisiin, joilla varmistetaan terroristiseen toimintaan osallistumisen kriminalisointi, kun kyse on lainvastaisesta ja tahallisesta teosta. Tavoite on taata viranomaisille riittävät toimivaltuudet, jotta terroriteot voidaan välttää ennakolta.Olemme esittäneet lakialoitteessamme terroristijärjestön toimintaan osallistumisen säätämistä rikoslailla rangaistavaksi. Tämä kriminalisoisi terroristijärjestöön kuulumisen, kun henkilö on toiminnallaan osoittanut osallistuneensa järjestön toimintaan. Kriminalisoinnin piiriin tulevat terroristiset ryhmät ja järjestöt määriteltäisiin erikseen muun muassa YK:n turvallisuusneuvoston ja Euroopan unionin määritysten pohjalta.Terroristiseen toimintaan osallistuvat henkilöt on saatava tehokkaasti rikosoikeudelliseen vastuuseen. Suomi ei saa olla eurooppalainen edelläkävijä sinisilmäisyydessä.