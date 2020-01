Mielipide

Mielikuvat maaseudusta ja kaupungeista ovat vanhentuneet

maaseudusta ja kaupungeista maaseutu nähdään usein pellon reunalla nököttävänä yksinäisenä mökkinä. Kaupunkejakaan ei taideta verrata maaseutuun oikein, sillä arki paljastaa yllättäviä asioita.Sotien jälkeisen maaltamuuton jäljiltä moni ei ole huomannut, että myös maaseutukuntien keskustoihin muutettiin ahkerasti. Maaseutu kaupungistui, ja ihmisiä työllistävät koulut ja terveyskeskukset rakennettiin joka kuntaan. Maatalouden rinnalle kasvoi teollisuutta. Harvoin ilmestyi valtionyhtiöitä, yliopistoja tai virastoja, vaan työpaikat luotiin omin käsin. Viimeisin askel maaseudun kaupungistumisessa saattaa olla palvelujen monipuolistuminen seutukuntien keskuksissa. Niinpä monet maaseudun ihmiset shoppailevat kauppakeskuksissaan ja joogaavat kuntosalilla.Myös kaupungeista paljastuu yllätyksiä. Muutettuani Helsingin seudulle ympärilläni puhuttiin pohjoisen synkästä talvesta. Itse sain Helsingissä totutella mustiin ja märkiin talviin, kun taas pohjoisessa lumi ja kuu valaisivat maisemat yötä myöten.Kuvittelin, että Helsingissä voi harrastaa mitä vain. Se olikin totta vain, kun puhutaan harvojen huveista. Me emme kuitenkaan löytäneet viheriötä jalkapalloon, sillä ne olivat seurojen hallussa. Sain myös huomata, että mitä suurempi kaupunki, sitä suuremmat jonot tiellä, asiakaspalvelussa, kassalla, kaikkialla. Se muutti ajattelutapaa pitkistä etäisyyksistä, joista siis maaseutu tunnetaan. Maalla etäisyys on luontevaa mitata kilometreissä, mutta suuressa kaupungissa on järkevämpää mitata aikaa. Ajassa mitattuna etäisyydet Helsingissä ovatkin monin paikoin pitkiä.Lienee myös kulttuurišokki, kun kotiseudun hampurilaisgrillien jälkeen tilasin Helsingissä ihan tavallisen hampurilaisen ketjuravintolasta. Palasin hämmentyneenä kassalle, koska epäilin virhettä. Sämpylä oli vain munkin kokoinen, ja välissä oli yksi vaivainen kurkunsiivu ja vähän ketsuppia. En ollut koskaan nähnyt vastaavaa. Ei siinä mitään virhettä ollut. Se oli hampurilainen.