Mielipide

Kotimaisiin elokuviin tarvittaisiin tekstitys

Elokuvateattereihin

on tullut ja tulee ensi-iltaan pari kiinnostavaa kotimaista elokuvaa, Teräsleidit ja Helene. Harmi, että ne jäävät näkemättä, niin kuin ovat jääneet parilta viime vuodelta myös Oma maa, Tuntematon mestari, Mestari Cheng ja Täydellinen joulu. Ai miksikö?Suomessa on noin 800 000 ihmistä, joilla on jonkinasteinen kuulon alenema. Kuulo huononee hitaasti vääjäämättä ja elämä hankaloituu monella tavalla. Sosiaaliset suhteetkin rajoittuvat.Myös kulttuurielämykset vähenevät, kun käynnit teatterissa loppuvat. Näyttelijöiden puhetta ei kuule kuulolaitteista ja mahdollisesta induktiosilmukasta huolimatta. Ja samasta syystä näkemättä jäävät myös kotimaiset elokuvat, valitettavasti.Keskustelin taannoin erään kulttuurituottajan kanssa kotimaisten elokuvien äänityksestä. Hän oli ollut kutsuvierasnäytännössä katsomassa erästä suomalaista elokuvaa, jossa oli englanninkielinen tekstitys. Hän – hyväkuuloinen ihminen – sanoi, että ilman tekstitystä hän ei olisi saanut mitään selvää repliikeistä.Suomessa parhaatkin näyttelijät artikuloivat usein luvattoman epäselvästi, ja kun tällaisen ilmaisun päälle lisätään vielä musiikkia kovalla volyymilla (mikä on tyypillistä juuri Suomessa), puheesta on mahdotonta saada selvää.Muutkin kuin huonokuuloiset kärsivät siis kotimaisten elokuvien surkeasta äänentoistosta.Ongelmaan on yksinkertainen ratkaisu: lisätään suomenkielinen tekstitys kaikkiin kotimaisiin elokuviin, ainakin niihin, joiden kohdeyleisö on yli 50-vuotiaissa. Tämän ei luulisi maksavan maltaita kokonaisbudjettiin nähden. Rohkenen otaksua, että se maksaisi itsensä moninkertaisesti takaisin lisääntyneinä lipputuloina, kun huonokuuloiset seniorit palaisivat elokuvateattereihin.Tiedän kyllä, että Finnkinolla on joitakin kotimaisia elokuvia joissakin teattereissa joinakin päivinä johonkin kellonaikaan suomeksi tekstitettyinä, mutta tällaisen näytöksen löytäminen juuri itselle sopivaan aikaan on Finnkinon sivuilla olevan kryptisen ohjeen mukaan jokseenkin työlästä.Elokuvatuottajat: kertokaa, paljonko tekstitys suurin piirtein maksaisi, ja myös perustelut, miksi sitä ei voitaisi toteuttaa. Arvelen, että tämä ehdotukseni tyypilliseen suomalaiseen tapaan ammutaan alas.