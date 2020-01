Mielipide

Henkilöstö kehittyy kotona

Vuosittain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tavoitteena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

tehtävä perheen henkilöstö­tutkimus käynnistyy jälleen loppiaisen jälkeen. Tutkimukseen vastaamalla voit vaikuttaa siihen, millainen kotisi on ja millaiseksi haluat sen kehittyvän.Tutkimuksella tähdätään hyvinvointi- ja kotityöbarometrin luomiseen, perheen johtotyöskentelyn tehostamiseen sekä henkilöstölähtöisen motivointijärjestelmän kehittämiseen.on parantaa kaikilla mittareilla viimevuotista suoritusta. Edellisellä kerralla FamilyPower-indeksi päätyi lukuun 64,5, mikä vastaa luokitusta A–. Tulos on hyvin lähellä keskiarvoa suomalaiseen perhenormiin verrattuna.Vastausprosentiksi muodostui viimeksi 75, joten nyt tavoittelemme täyttä sataa prosenttia.Tutkimuksessa perheen vahvuuksia olivat uskallus olla eri mieltä esimiehen kanssa sekä esimiesten tuki kasvulle ja kehitykselle. Kehityskohteisiin puolestaan kuuluivat palautteen saanti ja palkitsemisen oikeudenmukaisuus. Osaston työkuorma sai myös kritiikkiä osakseen.Tulosten pohjalta kirjattiin viime vuodelle kolme kehitysaluetta, jotka olivat palautteen vähentäminen, palkitsemisjärjestelmän kehittäminen sekä työkuorman tasaaminen.Henkilöstön kehittymistä tuettiin kotityökierrolla ja räätälöidyillä koulutusratkaisuilla. Viime vuonna toteutimme useita Team Skills Training -koulutuksia, joista mainittakoon Efficient Vacuuming ja Communicating With Complete Sentences -kurssit.Oppimiskäyrä oli korkea mutta valitettavan lyhyt.henkilöstötutkimuksen rinnalle otettiin uutuutena pulssikysely, joka toi arvokasta tietoa organisaation toiminnasta.Esimerkiksi koulun päättäjäisjuhlien ja jouluvalmisteluiden aikaan esimiesyksikön pulssi nousi runsaasti yli suositusarvojen. Käytäntöä jatketaan tänä vuonna.Muistakaa vastata henkilöstötutkimukseen, sillä se on yksi keskeisimmistä perheen toimintatapojen laadun kehittämisen välineistä. Organisaation sisäisen toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen on kaikkien perheenjäsenten vastuulla.Korkealaatuisella johtamisella varmistamme sitoutuneen ja motivoituneen kotoilun, hyvinvoinnin sekä tasa-arvoisen kohtelun. Tutkimuksen avulla yhtenäinen perhe- ja johtamiskulttuuri viedään luonnolliseksi osaksi yhteistä arkea.