Ruotsin ja Suomen keskinäinen suhde on nyt tasavertaisempi kuin kenties koskaan aiemmin

se sitten tapahtui. Ruotsalaisen Karlstadin ­kunnanvaltuusto päätti äänin 45–15 hyväksyä Muumi-aiheisen teemapuiston ­ rakentamisen paikkakunnalle.Karlstadin Muumimaailman on määrä olla kolmas maailmassa. Naantalin ohella sellainen löytyy ennestään Japanin Hannosta.Suomesta Ruotsiin ei ole ihan jokapäiväinen tapahtuma. Koko sotienjälkeisen ajan länsinaapuri on jyrännyt omalla kaupallis-teollisella ylivoimallaan. Muun ­muassa Volvot ja Husqvarnat vakuuttivat suomalaiskuluttajatkin 1900-luvun jälkipuoliskolla.Tällä vuosituhannella globaaleiksi kasvaneet ruotsalaisyhtiöt ovat tulleet tutuiksi etenkin vaate- ja sisustuskaupan jätteinä, kirkkaimpina tähtinään H&M ja Ikea.Suomessa naapurien viennin ja markkinoinnin menestysreseptejä on voitu vain ihmetellä.totuin 1970-luvun Tornionlaaksossa katselemaan rajan taakse yläviistoon. Ruotsi edusti vaurautta, jota herui murusina myös työn perässä lähteneille. Kiirunan kaivoksilla ja Etelä-Ruotsin tehtailla tienattiin rahat leveäkilpiseen autoon ja pesämuna parempaan elämään, kun kotiinpaluu koittaa.Vuoden 2020 alkaessa tämä kaikki tuntuu kovin nostalgiselta Ruotsi-kuvalta. Pitkä matka suomalaisen hyvinvointivaltion alkuhämäristä on tasoittanut punnuksia elintason ja hyvinvoinnin mittareilla, ja viime vuosina käsityksemme länsinaapurista on myös alkanut värittyä hieman uusin sävyin.HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja Petja Pelli oli olennaisen huomion äärellä, kun hän tarkasteli yllättävää tilannetta Pohjoismaiden johdossa (HS Kolumni 28.12.). Stefan Löfvenin johtama Ruotsi on ainut Pohjoismaa, jossa ei ole naista pääministerinä. Maa, joka on tottunut esiintymään kaikenlaisen edistyksen esikuvana, onkin jäänyt toisten varjoon.On toki muistettava, että tässä ajassa Ruotsilla on aivan erityinen ikoninsa, ilmastohuolten idealistiseksi symboliksi ympäri maailmaa noussut Greta Thunberg.segregaation torjunnassa Ruotsi näyttää epäonnistuneen, ja maahan on iskostunut vahva luokkayhteiskunnan leima. Kun koulut ovat jakautuneet hyviin ja huonoihin, näkyvät seuraukset muun muassa Pisa-tutkimuksissa. Vastikään julkaistuissa tuoreimmissa tuloksissa ruotsalaiskoululaiset petrasivat hieman suoritustaan, mutta tasa-arvon osalta kehitystä ei ollut tapahtunut parempaan.Asuinalueiden eriytyminen on kärjistynyt entisestään, ja pahimmat ongelmalähiöt ovat vaivoin viranomaisten kontrollissa. Rikollisjengien tekemät ammuskelut, räjäytykset ja ryöstöt ovat arkipäivää.Suomestakin katsottuna Ruotsi on yhä useammin se suunta, josta kovan luokan rikollisuus ilmeisimmin rantautuu tänne.ja Ruotsilla on tiiviit yhteydet ja pitkä yhteinen historia. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Suomella olisi yhä monella saralla paljon omaksuttavaa naapurinsa parhaista käytänteistä.Jotain on kuitenkin muuttunut. Entisen siirtomaaisännän ja ammoisen alusmaan keskinäinen suhde on nyt tasavertaisempi kuin kenties koskaan historiassa. Tässä mielessä kehitys muistuttaa sitä iso- ja pikkuveljen roolitusta, joka leimasi Suomea ja Viroa pitkään.Erot ovat kaventuneet, ja monin paikoin osat ovat vaihtuneet.suhteemme Ruotsiin ei ole aina ollut aivan ongelmaton. Takavuosien jännitteet nousivat sivujuonteena esille myös Ylen esittämässä, Jari Tervon toimittamassa Koivisto-dokumenttisarjassa.Ruotsi-suhteita käsittelevässä kirjassaan (2008) Mauno Koivisto kuvasi Olof Palmen asennetta kansainväliseen politiikkaan ”julistavaksi”. Tätä Koivisto vierasti. Sittemmin presidenttiä koettelivat suomettumiskorttia heiluttelevat, itsetietoiset ruotsalaistoimittajat.Monen silmin näytti siltä, että ruotsalaisilla on varaa kirkasotsaisuuteen, koska sillä on puskurinaan asiansa harkiten hoitava Suomi. Asetelma korostui, kun Ruotsi kylmän sodan jälkeen ryhtyi ajamaan alas puolustusvoimiaan.2020-luku käynnistyy Suomessa edelleen aika realistisen maailmankuvan merkeissä. Uutta on se, että myös Ruotsi on vahvistamassa puolustuskykyään miljardiohjelmalla. Samalla Suomen kanssa on vireillä tiiviimpi puolustusyhteistyö.Hyvä naapuruus on kestävyyslaji, jossa voi välillä kirittääkin.