Haluaisin istua pyörätuolia käyttävän tyttäreni vieressä konsertissa tai vaikka jääkiekko-ottelussa

käyttäjille on konserttisaleissa ja -areenoilla oma katsomonsa, koska esteettömyyslakikin niin vaatii. Nämä katsomot on suunniteltu niin, että pyörätuolin käyttäjät istuvat vierekkäin ja heidän mukaansa maksutta tulevat avustajansa istuvat jakkaroilla heidän takanaan. Pyörätuolin käyttäjälle on olemassa vain tämä yksi lipputyyppi: pyörätuoli ja avustaja.Olen viime aikoina pohtinut kovasti, miten pääsisin nauttimaan konserteista tai vaikka jääkiekko-ottelusta pyörätuolissa istuvan tyttäreni kanssa niin, että istuisimme vierekkäin – aivan kuten muutkin ihmiset. En halua olla hänen avustajansa vaan hänen äitinsä. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä minulla ei pyörätuolia ole, joten en saa ostaa lippua pyörätuolikatsomoon.Nykyinen järjestelmä puoltaa ajatusta, että vammaisilla ihmisillä ei ole ystäviä tai perhettä, vaan he käyvät kulttuuririennoissa vain palkatun avustajan kanssa.Avustajan maksuton sisäänpääsy on erittäin tärkeä asia, mutta tämän lisäksi pitäisi olla tarjolla muitakin vaihtoehtoja. Eikö pyörätuolipaikkoja voisi sijoittaa useampaan paikkaan isoilla areenoilla? Eikö pyörätuolin viereen voisi ostaa ihan tavallisen istumapaikan?Kun tyttäreni lähtee kaveriporukan kanssa vaikkapa Jokereiden otteluun, hän menee pyörätuolikatsomoon ja ystävät toiselle puolelle areenaa. Yhteydenpito pelin aikana tapahtuu vain puhelimen avulla.Olen yrittänyt tuoda tätä ilmeistä epäkohtaa esiin tapahtumanjärjestäjille, mutta yhteenkään viestiini ei vuosien aikana ole vastattu.Onko tosiaan niin, että on tehty tarpeeksi, kun lakipykälä on täytetty ja invakatsomo rakennettu?Eikö onnistuneen asiakaskokemuksen tarvitse koskettaa liikuntarajoitteisia ihmisiä perheineen?