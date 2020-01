Mielipide

Hallituksissa ei ole riittävästi keskusteltu poliittisista ratkaisuista yhteisesti

Tasavallan presidentti

Sauli Niinistö kiinnitti uudenvuodenpuheessaan huomiota siihen, että yksikään tällä vuosituhannella nimitetty hallitus ei ole istunut täyttä kautta. Vuodesta 2003 lukien viime joulukuussa nimitetty hallitus on yhdeksäs ja pääministeri kahdeksas.Niinistö kiinnitti huomiota siihen, että hallituksen yhteisvastuu kollegiona on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tähän havaintoon voi yhtyä.2000-luvun hallitusten sisäisen työskentelyn ongelmat näyttävät ainakin osittain liittyvän 1990-luvulla tehtyyn valtioneuvostouudistukseen. Yleisistunnon esityslistan ruuhkautumisen seurauksena valtioneuvoston päätöksentekoa hajautettiin vuosina 1994 ja 1995 tehdyillä säädösmuutoksilla. Aikaisempaa suurempi osa valtioneuvoston päätöksistä siirrettiin ministeriöissä ratkaistavaksi. Perusperiaatteeksi tuli, että ellei asiaa ole nimenomaan määrätty yleisistunnossa ratkaistavaksi, asianomainen ministeri tekee asiaa koskevan päätöksen omassa ministeriössään.Muutos vähensi huomattavasti niiden asioiden lukumäärää, jotka päätetään kollegiaalisesti valtioneuvoston yleisistunnoissa, ja lisäsi vastaavasti kunkin ministerin itsenäisesti tekemää päätöksentekoa. Tuon päätöksentekoa keventämään tarkoitetun muutoksen tarkoittamattomana sivuvaikutuksena näyttää käyneen niin, että valtioneuvosto ei riittävästi keskustele poliittisista ratkaisuistaan kollegiona, in corpore.1990-luvulla tehty valtioneuvostouudistus antaa pääministerille haasteellisen tehtävän. Hänen tehtävänsä on saada hallitus, sen ministerit ja puolueet sitoutumaan yhteisesti hyväksyttävissä olevaan toimintalinjaan.Sitä ei saa aikaan ilman yhteisiä keskusteluja, yhteistä kollegiaalista toimintaa.Tässä asiassa, yhteiseen toimintalinjaan sitouttamisessa, kaikki 2010-luvun pääministerit ovat epäonnistuneet. Sen seurauksena Suomessa oli 2010-luvulla seitsemän pääministeriä.Valtioneuvoston kollegiaalisen työskentelyn vahvistaminen ei välttämättä edellytä säädösmuutoksia. Se vaatii toimintatapojen muutosta tavalla, jossa yhteiseen toimintalinjaan sitoutuminen korostuu paria viime vuosikymmentä enemmän. Siinä on haastetta 2020-luvun pääministereille.