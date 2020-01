Mielipide

Suomen luonnossa on tilaa sekä ihmiselle että sudelle

Kiistely

Susi

Marraskuussa

susien määrästä virisi taas, kun lumijäljet tekivät sudet ”näkyviksi”. Kierroksia lisäsi kansanedustaja Hannu Hoskonen (kesk), jonka mukaan Luonnonvarakeskus vääristelee susilukuja.Hoskonen kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle. Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja ei usko tieteellistä arviota susikannan koosta vaan väittää susia olevan paljon enemmän – siis liikaa. Hänen mielestään susia pitäisi saada tappaa paljon nykyistä helpommin.Susijahtiin on intoa muuallakin kuin Hoskosen kotikonnuilla Pohjois-Karjalassa. Esimerkiksi Ahvenanmaalle päätynyt yksinäinen vaeltaja pääsi viikko sitten hengestään 30 metsästäjän voimalla.herättää voimakkaita tunteita siellä, missä se vain kulkeekin. Taustalla ovat poro- ja koiravahingot ja susien tappamat hirvet, pelot ja tottumattomuus suden läsnäoloon. Se, että susia ei siedetä, on ilmennyt esimerkiksi laittomana tappamisena. Sutta myös suojellaan intohimoisesti.Hiljainen enemmistö suhtautuu asiaan neutraalisti.Suteen liittyy valtava määrä tunteita ja uskomuksia aina samaanien voimaeläimestä lapsia syövään satujen pahikseen.Susi on toki peto, joka pystyy tappamaan ihmisen. Suomessa näin on käynyt viimeksi 1800-luvun lopulla. Yleensä susi väistelee asutusta ja ihmistä hyvin tarkasti. Tämä on selvinnyt kartoittamalla pantasusien liikkeitä ja seuraamalla lumijälkiä.Pelot ovat usein todellisia. Niitä ei pidä väheksyä mutta ei myöskään lietsoa. Erittäin uhanalaiseksi luokitellun eläimen tappaminen ei saa olla pääasiallinen keino ristiriitojen lievittämiseksi. Se ei ole myöskään auttanut.Suomi on toteuttanut suden suojelua sekä tiukan suojelun keinoin että sallimalla suhteellisen vapaan metsästyksen. Kumpikaan ei ole onnistunut.päivitetyn susikannan hoitosuunnitelman tavoite on edistää susien sietämistä ja hyväksyttävyyttä. Tähän pyritään laajalla yhteistyöllä, avoimella vuorovaikutuksella ja viestinnällä. Suden biologiasta ja käyttäytymisestä jaetaan tietoa esimerkiksi kouluyhteistyössä ja metsästäjien koulutuksessa.Uusia keinoja tarvitaan, sillä suteen liittyy paljon värittynyttä keskustelua.Joillakin alueilla eri toimijat ovat etsineet yhdessä ratkaisuja jo vuosia. Monin paikoin konfliktit jatkuvat. Esimerkiksi maaseudun susi-illoissa sympatiat eivät yleensä ole suden puolella.Esimerkki yhteistyöstä on lähi­aikoina Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa toteutettava lumi­jälki­laskenta. Sen tekevät metsästäjät, riistahallinto ja tutkijat yhteisvoimin.Poliisi ja erätarkastaja puolestaan perustivat valvontapartion ehkäisemään susien laitonta tappamista Pohjois-Karjalassa sekä auttamaan paikallisia selvittämään susien aiheuttamia ongelmia.Partio on osa kuusivuotista EU-hanketta, jolla edistetään ihmisen ja suden rinnakkaiseloa.Kaikille sopivaa ratkaisua tuskin löytyy. Mutta konflikteja voidaan lievittää. Poliittisten irtopisteiden kalastelun sijasta susialueilla tarvitaan malttia, vuoropuhelua ja tutkittua tietoa.Susi kuuluu Suomen luontoon. Tilaa on sekä ihmiselle että sudelle.