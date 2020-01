Mielipide

Maankäytön muutos voisi alkaa valtion mailta

Kansainvälinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtion maiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tehometsätalouden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sanna Marinin

Metsähallituslain