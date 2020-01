Mielipide

Perustulon voisi maksaa paikallisvaluuttana, jota ei voisi käyttää alkoholiin, tupakkaan tai rahapeleihin

Parin kolmen viime vuoden aikana olen havainnut, että monet akateemisesti korkealle koulutetut ovat suurissa rahavaikeuksissa. Laskujen maksamiseen tarvitaan pikavippejä tai lainarahaa kavereilta.Ratkaisu on perustulo. Esitän ohessa ratkaisuja, miten perustulo voitaisiin toteuttaa oikeaoppisesti.Perustulon vastustajat joskus väittävät, että perustulon ”ilmainen raha” menisi kuitenkin vain viinaan, tupakkaan ja rahapeleihin. Tieteellinen näyttö tällaiselta väitteeltä puuttuu.Ehdotan kaikesta huolimatta, että perustulo maksetaan eurojen sijasta kaupungin tai maakunnan paikallisvaluuttana, jolla voi maksaa paikallisissa ravintoloissa ja ruokakaupoissa. Alkoholia, tupakkaa tai rahapelejä tällaisella palvelusetelityyppisellä perustulolla ei voisi kuitenkaan ostaa. Tällainen ratkaisu ohjaisi ihmisiä käyttämään rahat oikein.Entä miksi perustulo pitäisi maksaa vain kerran kuukaudessa isona könttäsummana? Ihmisillä on vaikeuksia hahmottaa rahan arvoa – varsinkin, jos raha on sähköisessä muodossa kuten nykyään yleensä on. Perustuloa voitaisiin maksaa kerran vuorokaudessa esimerkiksi noin 25 euron arvoisina erinä. Tämä auttaisi heti hahmottamaan, minkä verran rahaa tarpeellisiin ostoksiin tarvitaan lyhyellä aikavälillä.Paikallisvaluuttaperustulossa on sekin hyvä puoli, että raha jäisi vahvistamaan paikallista taloutta eikä se niin herkästi vuotaisi ulkomaille. Jyväskylän kaupungin tai Keski-Suomen maakunnan paikallisvaluutalla ei voisi tilata Kiinasta halpakamaa, joka vain rasittaa Suomen taloutta. Nythän ongelma on, että ihmiset tilaavat Kiinasta tavaraa, jonka jakamisesta Posti joutuu maksamaan kovan hinnan. Väitän, että paikallisvaluutta vähentäisi tätä ilmiötä.Perustulo on toteutettava nyt. Vajaan neljän vuoden kuluttua Suomella voi olla hallitus, joka ei hyväksy perustuloa.