Mielipide

Satojen kilometrien lintubongausmatkat ovat ilmastolle vahingollisia

Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

suuri lintujen ystävä, mutta en varsinainen bongari. Kevät lähestyy, ja kun sinne asti päästään, takapihamme metsikössä on jatkuva lintujen konsertti ja pesimätouhut käynnissä. Poikasten touhua on mukava katsella, esimerkiksi kun emoaan kaipaavat mustarastaat eivät juuri ihmistä pelkää. Olen oppinut tunnistamaan lisää lintuja aivan kotipiirissä.Nyt kun kovasti vaaditaan – hieman naiivillakin tavalla –, että mökkimatkatkin pitäisi ilmastosyistä tehdä julkisilla kulkuneuvoilla, niin äly, johdonmukaisuus ja realiteetit eivät tässä ole kohdanneet.En ole nähnyt vielä yhtäkään Birdlife Suomen tai Suomen luonnonsuojeluliiton kommenttia siitä, kuinka ilmastolle vahingollista on bongareitten autoilu satojen kilometrien päähän jotain harvinaista tipusta katsomaan. Tuttavani kertoi jokin aika sitten, että 400 kilometriä jouduttiin ajamaan suuntaansa Kainuuseen, mutta tipunen oli häipynyt. Järjetöntä! Ja vain sen takia, että saisi rekordiinsa lisää bongattuja lintuja.Luontojärjestöt valittavat aika monesta muusta asiasta, koska ne eivät suoranaisesti koske järjestöjä itseään. Olisiko syytä terästäytyä? Ainahan sitä voi sanoa, että bongareitten osuus päästöistä on olematon. Mutta niin on Suomenkin osuus globaaleista päästöistä, vaikka henkeä kohti ollaan päästöissä aivan huippuluokkaa. Eikö riittäisi, että paikallinen bongari kuvaisi ja videoisi linnun ja jakaisi materiaalin muille harrastajille vaikka ulkomaita myöten? Se olisi vastuullinen ja sivistynyt vaihtoehto.Nyt olisi sopiva hetki suositella, että nämä saastuttavat ja yksityisautoiluun perustuvat, ihmiskunnan hyvinvoinnin kannalta tarpeettomat pitkät bongausmatkat korvattaisiin mahdollisimman paljon julkisilla kulkuneuvoilla. Silloinhan bussilla körötellessä voisi tutustua muihinkin bongareihin!