Lounassetelit eivät kannusta ylipainosta kansaa laihtumaan

on se aika vuodesta, kun suuri osa muutenkin ylipainoisesta väestöstä yrittää päästä eroon vuodenvaihteen aikana kertyneistä lisäkiloista. Siinä ei ainakaan auta lounassetelisysteemi, jossa kiinteällä summalla työväestöä kannustetaan mättämään noutopöydästä maksimaaliset kalorit kerran päivässä napaansa.Lounasseteleillä on varmasti ollut paikkansa, kun agraariyhteiskunta on muuntunut ensin teolliseksi ja sitten asteittain palveluyhteiskunnaksi. Voitaisiinko jo vihdoin luopua kokonaan näistä verotuetuista ravintoeduista ja antaa aikuisten ihmisten itse miettiä, missä ja miten he syövät ja missä muodossa kalorinsa hankkivat?Nyt vapaata kilpailua suitsitaan määrittämällä kupongille verottajan hyväksymä maksimiarvo. Ravintolat tietenkin asettavat oman hintansa juuri tämän arvon mukaan, ja nälkäinen kansa kokoaa vastaavasti lautasensa kukkuroilleen.Vaihtoehtona esitän, että lounasruokailusta poistetaan arvonlisävero. Tällöin kaikki voisivat äänestää nettotuloillaan vapaasti siitä, missä syövät. Hinnat tulisi määritellä mielellään annoskoon mukaan.Jos lounasruokailun määritelmä on vaikea, poistetaan arvonlisävero kaikesta tarjotusta ruokailusta.Seuraavaksi sama kehitys voidaan tuoda liikunta- ja kulttuuriseteleihin, joita vanhentumisen pelossa kiivaasti konvertoidaan erilaisiksi palveluiksi joulukuun viimeisinä päivinä. Vastaavasti bruttotuloihin saataisiin hieman korotusvaraa ja ihmisille vapaa päätäntävalta hieman kohonneista nettotuloistaan. Norminpurkua se on tämäkin, ja verotuksen yksinkertaistamista.