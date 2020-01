Mielipide

EU:n idea yhdentymisestä voisi auttaa Lähi-itää kohti rauhaa

Moni asia

Viime päivinä

Voisiko

maailmassa muuttuu, mutta yksi asia pysyy. Lähi-itä tuottaa jatkuvasti uutisia, ja yleensä ne ovat ikäviä.Jos Lähi-itään laskee mukaan Iranin, Turkin ja Egyptin sekä näiden väliin jäävät maat, alueella on runsaat 400 miljoonaa asukasta.EU:ssa asukkaita on runsaat 500 miljoonaa. Viime vuosisadalla eurooppalaiset ensin keskittyivät sotimaan keskenään mutta lopulta onnistuivat tekemään rauhan ajasta pääsäännön.Samaan aikaan Lähi-idässä kierre vei väärään suuntaan. Jokainen sota, miehitys, yhteenotto tai isku tuntuu vievän tilannetta alueella huonommaksi.Eroa voi selittää integraatiolla ja sen puutteella. Eurooppalaiset lähtivät yhdentymisen tielle ja ylittivät rajoja talouden ja politiikan keinoin.Lähi-idässä integraatio on olematonta. Rajojen yli kulkevat sujuvimmin raketit.suomalaisetkin ovat jälleen katsoneet Irakin ja Iranin karttaa. Se on tuttu myös Irakin miehityksen ajoilta viime vuosikymmeneltä, ensimmäisen Persianlahden sodan ajoilta 1990-luvun alusta sekä Irakin ja Iranin sodan leimaamalta 1980-luvulta.Sitä ennen huomio kiinnittyi Israelin, palestiinalaisten ja arabimaiden konfliktiin. Myös Libanon oli sisällissotansa takia pitkään uutisten kestoaihe. Ny­kyään saman paikan on ottanut Syyria.Lähi-itä päästä joskus irti väkivallan ja vastakkainasettelun kierteestä?Maantiede ei muutu. Aasian, Afrikan ja Euroopan risteyskohtaa ei kuitenkaan ole tuomittu ikuiseksi taistelukentäksi, vaan keskeisestä asemasta voisi olla myös etua. Ainakin kaukaisessa histo­riassa on ollut.Uskonnot ovat monen konfliktin taustalla, joten kierteen katkaisemiseen tarvitaan uskonnollisia johtajia ja etenkin poliittisia johtajia, jotka eivät käytä uskontoa pelivälineenä.Lähi-idässä voisi toimia myös Euroopan oppi eli rajat ylittävä yhteistyö. Satamat, rautatiet, vesihuolto ja jopa työmarkkinat yhdistäisivät aluetta.Rauhanomainen yhteistyö onnistuu kuitenkin vasta rauhan aikana. Juuri nyt on houkuttelevaa ladella uhkauksia ja yllyttää aseellisia ryhmiä tuhotöihin.Oikotietä helpompiin aikoihin ei ole, mutta juuri siksi ulkopuolistenkin pitää nyt rohkaista Yhdysvaltoja ja Irania malttiin, vuoropuheluun ja sopimiseen.Ja jos pienikin tilaisuus käytännön yhteistyöhön alueella aukeaa, sitä kannattaa myös ulkopuolisten tukea.