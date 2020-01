Mielipide

on sosiaali­turva­järjestelmämme viime­sijainen tuen muoto. Se on tarkoitettu henkilöille ja perheille, jotka eivät tule toimeen ensi­sijaisilla etuuksilla tai eivät muutoin kykene hankkimaan riittävää toimeen­tuloa.Perustoimeentulotuen myöntäminen edellyttää yksilöllistä tarveharkintaa. Tarveharkinnan toteutuminen on vaikeutunut, kun tuki on siirretty Kelan toimeenpantavaksi.Sosiaaliturvan toimeenpano kansallisella tasolla vahvistaa yhdenmukaisia käytäntöjä, ja toimeen­pano paikallisella tasolla parantaa yksilöllisen harkinnan toteuttamismahdollisuuksia.alussa perus­toimeen­tulo­tuki siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi. Perusteluna oli, että kun tuen myöntää yksi kansallisen tason toimija, päästäisiin valtakunnallisesti yhtenäiseen käytäntöön. Kuntakohtaiset erot myöntämiskäytännöissä poistuisivat, ja hakijoita voitaisiin palvella yhdenvertaisemmin. Kela voisi valtakunnallisena toimijana linjata perustoimeentulotuen käytäntöjä uudelleen ja edistää yhdenmukaisuutta entisestään.Perustoimeentulotuki on viime­sijainen tuki, jonka myöntäminen edellyttää tarveharkintaa. Perus­toimeentulotuen tarveharkinnassa lasketaan menojen ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Näin saadaan käsitys tuen tarpeesta. Menoina huomioidaan laissa määritellyllä perusosalla katettavat menot sekä tarpeellisen suuruisina muut perusmenot.Edellä kuvatun laskennallisen tarveharkinnan lisäksi hakijan kokonaistilanne kartoitetaan. Tämä voi vaikuttaa siihen, minkä suuruisina muita perusmenoja huomioidaan. Harkinta yhtäältä asettaa rajat ja toisaalta antaa liikkumavaraa yksilöllisen tilanteen perusteella.Perustoimeentulotuen toimeenpanossa tarveharkinnan tulisi aina toteutua sen molemmissa merkityksissä. Harkinta on vaativaa, ja ellei se ole johdonmukaista, myös yhdenvertaisuus vaarantuu.uudistuksen valmistelussa riittävästi huomiota siihen, miten Kela sopii tarveharkinnan toimeenpanijaksi? Miten vaikkapa perustoimeen­tulotuen ratkaisijat, jotka ovat vailla kiinteää ­kytköstä sosiaalityöhön, voivat ar­vioida asiakkaiden kokonaistilannetta?Keskitetyllä, kansallisella tasolla on myös vaikeaa tunnistaa ja ottaa huomioon alueellisia erityispiirteitä. Kun asioita hoidetaan paikallisella tasolla, ymmärrys asiakkaan tilanteesta kasvaa ja kertyy. Asiakkaan hakemukset voidaan ohjata samalle käsittelijälle.Tarveharkinnalla on käytännössä tärkeä tehtävä, kun tarkastellaan sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuutta. Perustoimeentulotuki on eräänlainen sosiaaliturvan pääte­pysäkki – viimeinen keino huolehtia ihmisen välttämättömistä perusmenoista.Tarveharkinnan liikkumavara on tärkeää: sen ansiosta perustoimeentulotuen myöntämisessä voidaan huomioida hakijan tai perheen kokonaistilanne.on vaadittu painottamaan enemmän yksilöllistä harkintaa perustoimeentulotuen toimeenpanossa. Valtakunnallisessa Kelan toimeentulotukiohjeessa kehotetaan käyttämään monin paikoin harkintaa, mutta nähdäksemme asia ei ole ratkaistavissa ohjeilla.Harkinnan vaikeus ei johdu Kelasta vaan kansallisen ja paikallisen toimeenpanon välisistä eroista sekä sosiaalityön niukaksi jäävästä osuudesta perustoimeentulotukityössä.Näiden vaikeuksien vuoksi kunnat ovat myöntäneet ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea perustoimeentulotukeen kuuluvien menojen kattamiseksi. Kunnilla näyttää kuitenkin olevan vaihtelevia käytäntöjä tätä paikkausta tehtäessä. Paikkaaminen on resurssien käytön kannalta turhauttavaa, koska käytännössä se tarkoittaa päällekkäisen työn tekemistä Kelassa ja kunnissa.lakia valmisteltaessa olisi pitänyt arvioida tarkemmin, miten perustoimeentulotuen keskittäminen kansalliselle tasolle ja lain edellyttämä harkinta sovitetaan yhteen. Vaikuttaa siltä, että harkinnassa ­ilmenevät ongelmat heikentävät ­tuenhakijoiden asemaa ja aiheuttavat välillisiä kustannuksia eri viranomaistoimijoille.Mikäli toimeentulotukijärjestelmää uudistetaan, tarveharkinnan toimeenpanoon tulee kiinnittää erityistä huomiota jo lainvalmisteluvaiheessa.