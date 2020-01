Mielipide

Keskustan on nyt noustava hallituksessa esille leipälajeissaan

keskustelun perusteella keskustaa puolueena uhkaa marginalisoituminen, toisten jalkoihin jääminen.Puheenjohtaja Katri Kulmunin alku on ollut haastava, mutta kelvollinen. Pääsyyt puolueen ongelmiin ovat syvemmällä, viime keväässä ja vuosissa ennen sitä.Historiansa suurimman tappion viime kevään eduskuntavaaleissa kokenut keskusta ei muistanut sitä, mitä alkeellisin poliittisen toiminnan oppi olisi edellyttänyt. Avoin analyysi ja johtopäätökset taakse jääneestä jäivät tekemättä, vaikka sellaista pyydettiin. Välttämätön lakaistiin maton alle.Juha Sipilän (kesk) hallituksen hyvien saavutusten puolustaminen ja tehtyjen virheiden nöyrä tunnustaminen oppositiosta käsin olisi tarjonnut tilaisuuden palauttaa luottamus, osoittaa kuinka vihervasemmiston ja perussuomalaisten populistien välissä on todellakin tila ja tehtävä aatteellisesti vahvalle ja uudistuvalle keskustalle. Oppositiosta käsin sitä on ennenkin noustu.Keskustassa hallitukseen lähtemistä perusteltiin hallitusohjelmalla. Siinä sanottiin olevan ”niin paljon hyvää ja keskustalaista”. Liki noin minäkin ohjelmasta kirjoitin, jos kohta totesin, että mukaan menemiseen liittyy riskejä.Nyt riskit uhkaavat toteutua, ellei hallituksesta tule pian jotain sellaista hyvää, joka oli pääsyy siihen, että keskusta lähti mukaan. Tähän saakka hallituksen tekemisten tulkinnassa vihervasemmisto on korostanut sitä, että Antti Rinteen (sd) ja Sanna Marinin (sd) hallitukset tekevät kaiken toisin kuin Sipilän hallitus. Tämä on sävel silloinkin, kun hallitus syö Sipilän hallituksen suurin uhrauksin rakentamaa perintöä. Sanomattakin on selvää, ettei tuosta retoriikasta ole keskustan uuden menestyksen ainespuiksi.Keskustan on noustava nyt hallituksen sisällä esille omissa leipälajeissaan. Näin silläkin riskillä, että se horjuttaa hallituksen yksimielisyyttä. Suomi ja suomalaisten hyvä huutaa nyt poliittisia ratkaisuja, jotka löytyvät keskustan vahvuuksista.Järkivihreän ilmastolinjan aika on nyt. Kyllä uusiutuville raaka-aineille, uudelle teknologialle, koulutukselle ja perheille. Kyllä suomalaisille ihanteille ja kristillisille arvoille.Ei ylilyövälle ilmastolinjalle, joka jäädyttäisi puunkäytön tason ja veisi monilta työn. Ei liikkumisen kustannusten siirtämiselle niille, joille auton käyttö on välttämätöntä. Ei nelipäiväiselle työviikolle, mutta kyllä itsensä likoon panemiselle, yrittämiselle ja työllisyyden kohentamiselle.”Koko Suomesta on pidettävä huolta.” Tästä keskustahokemasta on tehtävä totta. Näivettymiskierre on pysäytettävä toisaalla ja asumisen hintojen nousu saatava hallintaan toisaalla. Ja pakolaiskysymyskin on voitava uudistaa vastuullisesti niin, että kansa voi sen hyväksyä.