Miksi Alko myy horoskooppiviinejä?

Alkossa käydessämme kiinnittäneet huomiomme erääseen seikkaan: viinihyllyillä on myynnissä tavanomaisten viinien lisäksi myös niin kutsuttuja biodynaamisia viinejä. Alkon verkkosivujen mukaan valikoimassa on 99 biodynaamista tuotetta, ja sivuilla nämä tuotteet kuuluvat yläkategorian ”vihreät ja eettiset” alle.Nämä viinit on tuotettu biodynaamisen viljelyn avulla, ja tämä tapa on kauniisti sanottuna esoteerinen.Biodynaaminen viljely perustuu alun perin Rudolf Steinerin esittämiin näkemyksiin, ja siihen voi kuulua muun muassa homeopaattiset (eli lähtökohtaisesti toimimattomat), oudoista materiaaleista, kuten kvartsista ja lehmänsarvesta tehdyt valmisteet, astrologisten kalentereiden käyttö ja muut ”kosmiset ulottuvuudet”. Jos tämä viljelytapa ei olisi totta, se olisi hauska keksiä vitsiksi.Esitämmekin toiveen, että valtionyhtiö Alko lakkaisi kysynnästä riippumatta legitimoimasta huuhaata, ja ottaisi näiden tuotteiden tilalle tarjolle paremman valikoiman muita viinejä.