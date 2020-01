Mielipide

Sinä maksat minun pysäköinnistäni, mutta kohta se saattaa muuttua

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aalto-yliopiston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taloustieteilijöiden

vuosikymmenen alkaminen käynnisti samalla myös Helsingin tämänhetkisen kaupungin­valtuuston loppulaukan. Seuraavat kuntavaalit järjestetään keväällä 2021, joten vuoden päästä tähän aikaan vaalikampanjoita mietitään jo kuumeisesti.Yksi seuraavan valtuustokauden kuumista perunoista tulee olemaan jälleen kerran esiin nouseva asukaspysäköinti.kaupunginhallitus linjasi vuonna 2014, että asukaspysäköinnin hintaa nostetaan vuoteen 2021 mennessä kalleimmilla alueilla 360 euroon vuodessa.Virkamiesten näkemyksen mukaan korotuspainetta olisi ollut huomattavasti enemmänkin. Laskelmien mukaan yksittäisen pysäköintipaikan hinta kaupungille on 680 euroa vuodessa.Toisin sanoen ne, jotka eivät autopaikkaa tarvitse, tukevat meitä, jotka sitä tarvitsemme.Hinnankorotuspainetta tulee kuitenkin monilla kantakaupungin alueilla myös käytännöstä. Koska pysäköinti on halpaa, kysyntä ylittää monin paikoin tarjonnan. Tämä taas kanavoituu päättäjien korviin kaupunkilaisten turhautumisena.taloustieteen tutkijat esittivät viime talvena ongelmaan ratkaisuehdotuksen: Entä jos asukaspysäköinnin hinnasta päätettäisiinkin poliittisen kompromissin sijaan markkinoilla?Tässä mallissa poliitikot määrittelisivät ensin sen, kuinka suuren osan ruuduista pitäisi olla joka hetki tyhjillään, jotta parkkipaikan voidaan katsoa löytyvän kohtuullisella vaivalla. Tämän jälkeen tunnuksen hinta asetettaisiin tasolle, joka varmistaisi kysynnän ja tarjonnan tasapainon säilymisen.Luultavasti hinnat nousisivat ainakin keskustan ympäristössä, mutta paikoin ne saattaisivat myös laskea. Tilanteiden muuttuessa hintaa voitaisiin säätää tarpeen tullen vaikka useamman kerran vuodessa.ehdotuksella on selvät ansionsa, mutta helppoa sen läpivieminen ei olisi. Käytännössä kuntapoliitikot joutuvat pian ottamaan entistä selvemmin kantaa siihen, onko puoli-ilmainen pysäköintipaikka kotitalon edessä kuntalaiselle päivähoitoon vertautuva subjektiivinen oikeus, jota yhteiskunnan pitää tukea.Identiteettipolitiikan aikakaudella väittelyn voi ennustaa muodostuvan – no, värikkääksi.