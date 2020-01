Mielipide

Vauvavuosi on ollut elämäni paras vuosi

ajat on käyty vilkasta keskustelua Suomen vauvakadosta. Olen seurannut sitä mielenkiinnolla saatuani lapsen viime talvena.Oman vaikean perhetaustani vuoksi minua suorastaan aluksi pelotti lapsen saaminen. Sillä kun on kokenut omassa lapsuudessaan muun muassa omien vanhempien mielenterveyshäiriöitä ja avioeron sekä toisen vanhemman kuoleman, sitä on kiusallisenkin tietoinen kaikista niistä vastoinkäymisistä, joita perheet voivat kohdata. Lisäksi tukiverkostoni on hyvin pieni repaleisen perhetaustani johdosta.Millainen sitten on ollut ensimmäinen vuoteni lapseni kanssa? Voin todeta saman tien vuoden 2019 olleen elämäni paras, ja juuri vauvani kanssa viettämäni aika on tehnyt siitä niin upean. Olen saanut kokea elämän kaikessa alkukantaisuudessaan ja intensiivisyydessään. Saanut kokea sellaisia äitiyteen liittyviä tunteita, joiden olemassaolosta en aiemmin ollut edes tietoinen.Myönteiset kokemukseni eivät ole rajoittuneet vain omiin henkilökohtaisiin tunteisiini, vaan olen saanut kokea myös yhteiskuntamme tuen monin eri tavoin raskaus-, synnytys- ja vauva-aikana. En voisi olla kiitollisempi maamme neuvola- ja synnytyssairaalajärjestelmästä!Lisäksi lukuisat pääkaupunkiseudun leikkipuistot ja kolmannen sektorin toimijat ovat järjestäneet lapsiperheille laadukasta maksutonta toimintaa, johon osallistumalla olen tutustunut toisiin vanhempiin.Ymmärrän hyvin, etteivät kaikki halua lasta tai eivät voi saada omaa lasta. Mutta niille, joilla siihen on mahdollisuus, en voi muuta kuin lämpimästi suositella heittäytymistä uudenlaiseen seikkailuun.Oma lapsi on osoittautunut jännittävimmäksi elämänseikkailuksi kuin mikään aiempi kokemus, vaikka olenkin ehtinyt koluta maailmalla monen monta paikkaa.