Mielipide

Maahanmuuton puolustajat ja vastustajat vetoavat usein Karjalan evakoihin, mutta aika kultaa muistoja kummanki

Sankarilliset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sotienjälkeinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eurooppalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

tarinat oman maan menneisyydestä ovat olleet viime vuosina muodissa useissa uus­nationalismistaan tunnetuiksi tulleissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Sankari­tarinoihin vedotaan usein myös Suomessa. Esimerkiksi turva­paikka­politiikkaa koskevissa eri­mielisyyksissä toistuu kertomus siitä, miten hyvin luovutetuilta alueilta evakuoidun siirto­väestön sijoittaminen uusille asuin­sijoille aikoinaan sujui sotien­jälkeisessä Suomessa.Nykylinjaa liian kireänä pitävien mielestä selviäisimme ­ny­kyistä paljon suuremmistakin pakolaismääristä, koska onnistuimme sotien jälkeen asuttamaan uudelleen ihmismäärän, joka oli noin 11 prosenttia maamme silloisesta väkiluvusta.Ne, jotka haluaisivat pikemminkin kiristää kuin keventää nykylinjaa, korostavat, että sotienjälkeinen siirtoväkemme oli muiden suomalaisten kanssa etnisesti ja kulttuurisesti samankaltaista. Heidän integroimisensa onnistui siksi hyvin ja yhteiskuntarauhaa vaarantamatta. Toisenlaisten tulijoiden kanssa tämä ei olisi mahdollista, kireämmän linjan edustajat uskovat.Aika kultaa muistoja kummankin tulkinnan kohdalla.asutustoimintamme oli toki logistisesti ja hallinnollisesti erinomainen taidonnäyte, joka ansaitsee täydet pisteet etenkin evakkojen täysien kansalaisoikeuksien katkeamattomasta säilyttämisestä. Mutta ei se sujunut niin kuin Strömsössä evakkojemme arjen eikä edes heitä vastaanottaneiden ihmisten näkökulmasta.Suhtautuminen siirtoväkeen oli monin paikoin paljon karumpaa kuin jälkeenpäin on haluttu ajatella. Eikä heidän vastaanottamisestaan selvitty silkan solidaarisuuden vaan pakottavan lainsäädännön ja veronkorotusten avulla. Tulijoihin kohdistui ennakkoluuloja ja suoranaista vihamielisyyttä etenkin niiden parissa, joiden maita pakkolunastettiin siirtoväen asutustiloja varten.Sopeutuminen oli erityisen vai­keaa ortodoksista uskoa tunnustaneille. Ryssäksi nimittely oli yleistä. Useat evakko-ortodoksit vaihtoivat siksi sukunimensä ja osa myös ­uskontonsa. Moni vaihtoi uudelleen asuinpaikkaa ympäristön ikävien asenteiden takia. Lisäksi karjalaiset ja koltat kadottivat käytännössä oman kielensä.Asenteet toki lientyivät ajan ku­luessa samalla, kun talouden rakennemuutos alkoi muovata uusiksi liki kaikkien suomalaisten elinolosuhteita. Maalta muutettiin pian suurin joukoin työn perässä kaupunkeihin ja Ruotsiin muualtakin kuin hyvin nopeasti elinkelvottomiksi osoittautuneilta asutustiloilta.Tarkemmin katsoen menneisyys ei siis näytä juuri nykypäivää auvoisemmalta. Vaikeuksista selvittiin, mutta niistä syntyi myös vaurioita. Ja rakennemuutos, jota asutustoiminnalla yritettiin padota, vyöryi lopulta kaikkien päälle eurooppalaisittain hyvin rajuna.politiikan keskiössä on viime vuosina ollut kiistely maahanmuutosta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että myös maastamuutto on ollut monin paikoin runsasta. Se on lisääntynyt kymmenen viime vuoden aikana Suomessakin.Nokian alamäki selittää osan oman maastamuuttomme kasvusta, mutta aiempaa useampi on muuttanut pois myös Suomen passi taskussa. Muualle muuttaneet ovat olleet keskimäärin korkeammin koulutettuja kuin tänne tulijat. Plussan puolella säilynyt nettomaahanmuuttomme on pitänyt siksi sisällään myös aivovuodon ainesosia.Tilanteemme on toki edelleen kaukana Keski- ja Itä-Euroopan unionimaiden kahden viime vuosikymmenen aikana kokemasta massiivisesta maastamuutosta. Uuteen todellisuuteen kannattaa silti herätä: muuttoliikkeessä on kaksi suuntaa, ja niitä molempia on huollettava myös Suomessa.Kilpailu kansainvälisestä työvoimasta kiristyy lähivuosina. Siksi nettomaahanmuuton laatua ja määrää koskevien tavoitteiden tulee olla kirkkaita ja toimeenpanon tehokasta: meidän on kyet­tävä houkuttelemaan uusia kykyjä Suomeen ja saatava nykyistä useammat osaajat jäämään tänne. Yhteistä työperäistä maahanmuuttoa edistävää politiikkaa kannattaa rakentaa myös Euroopan unionissa.Laillisten maahantulon väylien lisääminen helpottaisi turvapaikkajärjestelmään kohdistuvia paineita. Samalla politiikkaan syntyisi tilaa talouden ja tuottavuuden kasvun kysymysten ratkomiseen niin EU:ssa kuin sen jäsenmaissakin. Se olisi hyväksi kaikille Euroopassa asuville sekä kaikille tällä nyt ja tulevaisuudessa työtä tekeville.