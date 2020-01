Mielipide

On käsittämätöntä, että naisten palkat laahaavat aina vain miesten jäljessä

seurannut hoitoalaa ja sen palkkaneuvotteluja liki 40 vuoden ajan. Yleensä perustelut sille, miksi naisvaltaisten alojen palkkoja ei voida korottaa, on ollut se, että meitä naisia on niin paljon ja palkankorotukset olisivat liian iso menoerä yhteiskunnalle.Toinen perustelu asialle on ollut se, että juuri kyseisellä hetkellä on ”huonot ajat” ja siksi naisten palkkoja ei voida korottaa.On käsittämätöntä, että naisten palkat ovat aina vain eri tasolla kuin miesten. Voisiko palkkakierroksilla jättää miesvaltaisten alojen palkankorotukset vähemmälle tai ”huonoina aikoina” jopa väliin? Näin säästyneillä rahoilla voitaisiin korottaa naisvaltaisten alojen palkkoja, kunnes euron arvo on euro sukupuolen siihen vaikuttamatta. Pitää myös muistaa, että yhteiskunta on muuttunut. Mies ei ole enää perheen pääasiallinen elättäjä.Hoitoalalla me kaikki olemme hyvin koulutettuja ja ammattitaitomme on maailmalla haluttua. Onko kukaan laskenut kokonaiskustannuksia sille, paljonko yhteiskunnan menetettyjen ammattilaisten koulutus ja työpanos on maksanut tähän mennessä? Syinä hoitajien ulkomaille lähtöön ovat suureksi osaksi matalat palkkamme ja työolosuhteet, kun vääränlainen tehokkuus on syrjäyttänyt inhimillisen hoitamisen.Jos tämä menetetty summa olisi vuosien varrella käytetty hoitoalan palkkojen tason korjaamiseen, uskon, että terveydenhoidossa pystyttäisiin palvelemaan kansalaisia kattavammin ja ihmisten tarpeet paremmin huomioiden. Tuskin vuosikausien sote-sotkujakaan olisi ollut niin paljon.Alan koulutukseen hakeutuvien kanssa käydyissä keskusteluissa on painottunut auttamisen halu ja halu tehdä parhaansa ihmisen hyvinvoinnin eteen. Hoitajat haluavat tehdä merkityksellistä työtä. Pidetään huolta näistä tulevista ammattilaisista ja edelleen hoitotyössä olevista, jotta he jaksavat palvella yhteiskuntaamme.