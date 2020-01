Mielipide

Kiitos ja näkemiin, hoitoala

Valmistuin

sairaanhoitajaksi vuonna 2018. Hoitovapaan jälkeen olen työskennellyt noin puolitoista vuotta erikoissairaanhoidon vuodeosastolla Husissa ja olen lähtökuopissa alalta.Työn suurin, kaikkien tiedossa oleva paradoksi on se, että palkka ei vastaa työn vaativuutta. Jos joutuu syytteeseen hoitovirheestä, saattaa ajautua ajattelemaan, onko tosiaan noin 1 600–1 800 euron nettopalkalla mitään järkeä olla vastuussa ihmishengistä. Oma perusteluni alalta lähtöön on juuri tämä: ei ole mitään järkeä tehdä näin vastuullista työtä näin säälittävällä korvauksella.Mutta se ei ole ainoa syy. Husin päivittäinen johtaminen on ala-arvoista. Työntekijöitä kuullaan kokouksissa näennäisesti, mutta päätökset tehdään pomojen kesken. Sairaanhoitajasta revitään kaikki irti mitä saadaan, eikä mikään riitä, koska aina vaaditaan lisää. Lähiesimiehet ovat liian erkaantuneita potilastyöstä, ja kliinisen kokemuksen puute saa työntekijöissä aikaan kiukkua ja ärtymystä.Kiitos ja näkemiin, hoitoala. Vuonna 2020 pelastan oman tulevaisuuteni ja lähden – en välttämättä paremmalle alalle – mutta ainakin sinne, missä vastuusta maksetaan.