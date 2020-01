Mielipide

sääntely on tekoälyn uuden nousun myötä tullut ajankohtaiseksi. Ei kuitenkaan ole syytä tehdä kalliiksi osoittautuvia yhteiskunnallisia päätöksiä selvittämättä tarkasti, millaisista riskeistä käytännön tekoälytyössä ja sen soveltamisessa on kulloinkin kyse.Tuskin kukaan on rajoittamassa tekstinkäsittelyohjelmien tai taskulaskinten käyttöä toimistoissa, vaikka nämä kaikkien käyttämät perusteknologiat eivät periaatteessa eroa tekoälyohjelmistoista. Kummassakin tapauksessa kyse on vain mekaanisesti toteutetuista matemaattisista prosesseista.ja älykkäiden teknologioiden rajoittamista ja yhteiskunnan suojaamista koskeva keskustelu on monialainen ja -napainen, eikä sitä kukaan yksin kykene hallitsemaan.Otan tässä esille vain pari mielestäni huomionarvoista näkökulmaa, jotka koskevat tekniikan ja sen käytön välisen eron tärkeyttä säänneltäessä tekoälyä yhteiskunnallisesti.ovat monikäyttöisiä. Esimerkiksi leipäveitsi on kätevä apuväline aterialla, mutta sen avulla on myös tapettu ihmisiä. Ongelmaa ei kuitenkaan voi ratkaista leipäveitset kieltämällä.Tällaisessa ihmisen ja tekniikan vuorovaikutustapauksessa sosiaaliset riskit piilevät käyttötavoissa eivätkä tekniikassa. Uuden tekniikan kasvava suorituskyky tekee mahdolliseksi uusia toimintoja, ja tähän liittyy vaikeasti hallittavia riskejä. Harva niistäkään, jotka esimerkiksi uskovat, ”että ihmiset tappavat eivätkä aseet”, haluaisi antaa ydinasetta jokaisen käyttöön. Jossakin kulkee raja myös tekoälyn kohdalla.Tekoälyn käytön asianmukaisuutta ei pitäisi sekoittaa teknisen välineen kanssa. Tekninen laite on useimmiten eettisesti ja juridisesti neutraali. Kasvojentunnistusteknologioiden kehittyminen voi olla hyvin hyödyllistä rikollisuuden torjumisessa.Jos kasvojentunnistustekniikkaa kuitenkin käytetään mielenosoittajien identifioimiseen heidän myöhempää painostamistaan varten, käyttö on länsimaisten arvojen pohjalta moitittavaa. Tekoälyn sääntelyssä tulisikin kiinnittää päähuomio käytön asiallisuuteen.Tekniikan ja tekoälyn käyttöön voi liittyä haittoja. Toiminnan lopputulos voi olla kielteisellä tavalla aivan muuta kuin oli toivottu. Tällaiset poikkeamat edellyttävät tekoälyn toiminnan seurantaa ja kehittämistä. Kaikkia teknologioita joudutaan elinkaarensa aikana kehittämään, ja tässä suhteessa tekoäly on samanlaista kuin muukin teknologia.sääntelykeskustelun kannalta olennaista on avoimuus. Sääntelyn pitäisi motivoida jatkuvaan kehittämiseen. Jos tekoälyteknologiaa käytetään asiallisella tavalla, asiallisiin tarkoituksiin ja asiallisin tuloksin, nousevaa tekoälytekniikkaa ja sen käyttöä ei ole syytä rajoittaa. Eihän ole tarkoituksenmukaista estää lääkäreitäkään kehittämästä lääkkeitä.Viranomaisten toiminnassa on haasteena muuttaa viranomaisprosesseja siten, että ne aktivoivat uusien toiminta­mallien luomiseen mutta torjuvat vielä näkymättömät riskit. Tekniikan väärinkäyttö on eri asia kuin tekninen väline.