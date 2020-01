Mielipide

Kulutuksen hallintaan tarvitaan uusia keinoja

Kotitalouksien

Kulutuspäätösten

Ihmiset

Kuluttajien

Jotkin

talous- ja velka­ongelmien määrä on lisääntynyt parikymmentä vuotta. Elintasomme on monella tapaa parempi kuin koskaan, mutta samaan aikaan ongelmia ja riskejä on paljon.Luotot ja maksuvaikeudet ovat lisääntyneet monissa maissa, myös Suomessa. Vaikka luotto ei ole kaikkien tarvitsema välttämättömyyspalvelu, epäsäännöllisten tai vähäisten tulojen vuoksi monet tarvitsevat luottoa menojen jaksottamiseksi.Suurin osa ihmisistä suoriutuu laskuistaan ja veloistaan ongelmitta, mutta yhä useammalle koituu myös vaikeuksia. Osa vaikeuksista johtuu ennakoimattomista muutoksista elämäntilanteessa, esimerkiksi avioerosta. Toisaalta myös kulutuskulttuurin muutos ja luoton ottamisen arkipäiväistyminen mahdollistavat rahankäytön mielihyvää ja sosiaalista statusta lisääviin hankintoihin jo ennen niihin tarvittavien tulojen ansaitsemista.tekeminen digitaalisessa ympäristössä on helppoa ja nopeaa, ja maksaminen on lähes näkymätöntä. Vaikka suurimmalla osalla ihmisistä on jo mobiilipankki käytössä ja suora pääsy omiin tilitietoihin, monet tekevät kulutuspäätöksiä vailla todellista tuntumaa taloudelliseen liikkumavaraansa. Useimmilla on myös joukko erilaisia palveluita koskevia maksusopimuksia, jotka veloitetaan pankkitililtä tai luottokortilta automaattisesti ja huomaamattomasti.Tieto oman kulutuksen rajoista on usein älypuhelimen sovelluksen päässä, mutta se ei saavuta ihmisiä. Suuretkin kulutuspäätökset tehdään monesti epätarkan tiedon varassa.Markkinat myös hyödyntävät nykytilannetta. Kun maksaminen ei tunnu missään, luotonsaannin nopeutta käytetään mainosvalttina. Sopimuksen irtisanominen ja toistuvan veloituksen lopettaminen on huomattavasti hankalampaa kuin tilauksen tekeminen. Voidaan kysyä, jakautuvatko riskit yrityksen ja kuluttajan välillä oikeudenmukaisesti.ovat kulutus­tottumuksissaankin yksilöitä, ja kuluttajilla on valinnanvapaus. Toisaalta ihmisillä on ennakoitavia käyttäytymisvinoumia. Miten kulutuspäätösten käyttäytymismallit otetaan huomioon? Entä miten ja missä yhteydessä kulutuspäätöksen kannalta tärkeät tiedot esitetään kuluttajalle?Kuluttajalle on annettava mahdollisuus fiksun päätöksen tekemiseen esimerkiksi edellyttämällä, että ostopäätöksen yhteydessä on tarjolla riippumatonta vertailutietoa vaihto­ehdoista sekä tietoa siitä, miten luoton takaisinmaksuaika vaikuttaa takaisin maksettavaan summaan. Luotonantajan pitäisi aina arvioida luotonhakijan maksu­kykyä yksilöllisten tietojen perusteella.Perustaidot talouden hallintaan saadaan koulusta ja kotikasvatuksesta, mutta rahan käyttöä pitää opetella myös käytännössä.Käteisen rahan aikaan tilanne oli selkeämpi. Lompakkoon katsomalla oman ostokyvyn rajat selvisivät heti. Maksettaessa rahat siirtyivät konkreettisesti toisen haltuun.Paluu käteisen käyttöön ei kuitenkaan ole vaihtoehto. Niin paljon hyviä ominaisuuksia digitaloudella on.elämää parantavat innovaatiot ovat aiemminkin johtaneet uudentyyppisin ongelmiin esimerkiksi mobiilimaksamisen läpimurtovaiheessa. Esiin nousseisiin uusiin ongelmiin on kuitenkin kyetty ajan mittaan hakemaan ratkaisuja.Digitalous on helpottanut maksamista ja mahdollistanut aiempaa nopeammat luotonantoprosessit. Eduista hyötymisen ohella on kuitenkin ehkäistävä myös haittoja.Ei voida luottaa pelkästään talouslukutaitoon: tarvitaan uusia välineitä ja työkaluja sekä sääntöjä, jotka kehitetään ihmisten todellisen käyttäytymisen pohjalta. Usein kysymys on siitä, kuinka kulutustilanteissa lisätään ihmisten tuntumaa oman taloutensa liikkumavaraan.finanssiteknologiset yritykset ovat jo kehittäneet palveluja, joissa kuluttaja näkee maksaessaan rahatilanteensa ja saa tiedon siitä, poikkeaako meneillään olevan jakson kulutus aiemmista. Antavatpa sovellukset jopa ehdotuksia liika­kulutuksen rajoittamisesta.Tällaisia apuvälineitä pitäisi saada Suomessa käyttöön selvästi nykyistä enemmän. Paremmasta taloustuntumasta hyötyisivät niin yksittäiset kuluttajat, luonto kuin koko yhteiskuntakin.