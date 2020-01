Mielipide

Työnhaku on työttömän työtä

Työn

hakemisesta on tullut suurta bisnestä. Monet työnantajat ovat ulkoistaneet rekrytoinnin, ja apajilla on monenkirjava joukko rekrytoijia, joiden ammattitaitoa voi vain arvailla.Yritysten omien kanavien lisäksi rekrytointijärjestelmiä on joka lähtöön. Työnhakija miettii, miten parhaiten tiivistäisi oman osaamisensa ja vastaisi työpaikkailmoituksen loppumattoman pitkään vaatimuslistaan.Onneksi joukossa on tässä mielessä myös fiksuja työnantajia, jotka ovat parantaneet työnhakijakokemusta ja helpottaneet hakemista siten, ettei samoja asioita tarvitse kirjoittaa moneen kertaan. Useat työnhakijat ovat laatineet kymmeniä ja jopa satoja hakemuksia.Vaikka työnantajat eivät saisi rekrytoinnissa syrjiä ketään, yllättävän säännönmukaisesti yli 55-vuotiaiden ikäluokkaan kuuluva saa vastauksen ”Valitettavasti. . .”, vaikka taustalla olisivat tuoreet koulutukset, jatkuva itsensä kehittäminen ja aktiivisuus työelämän muutoksissa, motivaatiokin kohdallaan ja osaaminen vastaisi täysin työpaikkailmoituksen vaatimuksia.Hallitus etsii nyt keinoja työllisyyden parantamiseksi. Eikö yli 50-vuotiaiden ikäryhmän työllisyyttä kannattaisi parantaa ja tarjota työnantajille jokin porkkana pysyvien työpaikkojen tarjoamisesta tälle ikäryhmälle?Tästä ikäryhmästä löytyy nyt myös suurin ikäluokka. Ei ole yhdentekevää, miten tämä joukko asemoituu työmarkkinoilla ja miten se pitäisi ottaa huomioon etsittäessä työllisyysratkaisuja.Yli viisikymppisiä luonnehditaan usein myös ikääntyneiksi työntekijöiksi. Milloin ihminen on ikääntynyt? Eivätkö yli 80- ja 90-vuotiaat ennemminkin edusta tätä määritelmää?Poliitikkojen kannattaisi Twitterin lisäksi käydä katsomassa myös LinkedIniä, jossa on tarjolla eri-ikäisiä huippuammattitaitoisia työnhakijoita, joiden cv:t ja profiilit ovat kohdillaan.On hyvä, että kiistellystä aktiivimallista päästiin eroon. Työnhakijalle työn hakeminen on täysipäiväistä työtä, ja siihen on voitava keskittyä.