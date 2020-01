Mielipide

Päättäjille tekee hyvää olla hiukan varuillaan

Melko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelkkään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samanlaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muutospuhetta

Jos

tasan vuoden kuluttua, tarkalleen ottaen 20. tammikuuta 2021, seuraava Yhdysvaltojen presidentti vannoo virka­valansa.On hyvin mahdollista, että tapaus jää historiaan siitä, että seremonian keskushahmo on vanhempi kuin kukaan hänen edeltäjistään. Donald Trump olisi toisen kautensa alkaessa 74-vuotias, ensikertalainen Joe ­Biden 78-vuotias ja Bernie Sanders 79-vuotias.Edellinen ennätyksen haltija eli Ronald Reagan oli vuonna 1985 toisen kautensa alkaessa 73-vuotias.Toki on mahdollista, että Reagan saa pitää kärkisijansa ja äänestäjät nostavat ensin esivaaleissa demo­kraattien ehdokkaaksi vaikkapa Elizabeth Warrenin ja lopulta valitsevat tämän myös presidentiksi. Warren pitäisi virkaanastujaispuheensa 71-vuotiaana. Tai sitten paikalla voi olla joku vielä nuorempi.ikään tuijottamalla voisi kuvitella, että Yhdysvalloissa äänestäjät janoaisivat vakautta ja jatkuvuutta. Silloin Trumpin menestys edellisissä vaaleissa olisi sisältänyt jo saman viestin.Viime vuosien puhuri kertoo kuitenkin kaikesta muusta. Trumpin valintaan kyllä tarvittiin Yhdysvaltojen liittovaltion vaalijärjestelmä, jossa lopputulos ratkaistaan muutamassa vaa’ankieliosavaltiossa. Mutta oli muitakin syitä siihen, että mediapersoona ja liikemies tuli mukaan ehdokkaaksi.Usein protestimieli ei synny siitä, että oma tilanne on hankala, vaan tarvitaan myös vertailukohta.Yhdysvalloissa julkisuus välittää kuvaa edelläkävijöistä ja menesty­jistä. Vauraus lisääntyy mutta myös kasautuu. Julkisuudessa ovat äänessä ne, joilla on muutenkin parhaat edellytykset ilmaista itseään ja saada näkemyksensä kuulluksi.Kimalteleva julkikuva on jotain aivan muuta kuin elämä taan­tuvalla teollisuuspaikkakunnalla. Elintaso on junnannut vuosia pai­kallaan tai kääntynyt laskuun. Se pistää vi­haksi.tuntemuksia voisi löytää myös Suomen historiasta, jos eläytyy vaikkapa 1960-luvun loppuun. Miltä opiskelevan nuorison itsevarmuus ja voimakas marssi edistyksen etujoukoiksi mahtoi kuulostaa asutustilallisesta, joka itse oli viettänyt vastaavat ikävuodet jossain päin Itä-Karjalaa?Elintaso nousi tuolloin Suomessa ja hyvinvointivaltiota rakennettiin, mutta omassa naapurustossa talot tyhjenivät, lapset lähtivät töihin Ruotsiin, eikä veteraaneja juuri mainittu juhlapuheissa.Yhdysvalloissa tyytymättömien joukkoa onnistui puhuttelemaan newyorkilainen kiinteistösijoittaja, Suomessa oikeat sanat löysi Hel­singin Munkkiniemessä asuva pankinjohtaja Fennanderin poika.Timo Soini muistutti tuoretta Populismi-kirjaa julkistaessaan, että vaalit voi voittaa kolmella sanalla.Veikko Vennamo – tai ilmeisesti usein hänen puolisonsa Sirkka Vennamo – osasi kaavan: ”kyllä kansa tietää” ja ”unohdetun kansan puolesta”. Trump tarvitsi neljä sanaa: ”Make America great again.”kuulee usein yritysjohtajien suusta tai Sitran kaltaisilta toimijoilta. Politiikassa käytetty kolmen tai neljän sanan mittainen ydinviesti ei vielä paljasta kovin paljon, millaista yhteiskunnan muutosta olisi tarjolla.Politiikka tarvitsee kuitenkin monenlaisia toimijoita. Kaikkien tehtävä ei ole luonnostella väli­portaan hallinnonuudistuksia.Äänestäjä voi liputtaa myös sen merkiksi, että on tyyty­mätön, vaikka hän ei osaisi tarkasti sanoa, miten asioita pitäisi muuttaa.Trumpin ajasta – yhdestä tai kahdesta kaudesta – ei lopulta jäisi niin pysyviä jälkiä kuin vielä nyt näyttää, moni valtaan tottunut päättäjä joutuu toivottavasti jatkossa pohtimaan tarkemmin, kuinka erilaisissa maailmoissa saman maan asukkaat voivat elää.Samanlainen pakko eri näkö­kulmien opetteluun syntyi myös aikoinaan Smp:n noususta paikkakunnilla, joilla valta oli keskittynyt harvoihin käsiin – tai nykyään perussuomalaisten gallupsuosiosta, vaikka neljä viidestä äänestäjästä valitsisikin toisenlaisen linjan.Yhdysvalloissa, joka on käytännössä kaksipuoluejärjestelmä, protesti tuli voimalla esiin vasta, kun yksi puolue joutui sen pauloihin.Monipuoluemaa Suomessa havaintokynnys ylittyy jo pienemmillä suosioluvuilla. Usein huomio kiinnittyy kuitenkin korokkeella seisovaan johtajaan, vaikka eniten voisi oppia protestiäänen antaneelta.