Mielipide

Soini ei vastaa herättämäänsä kysymykseen

Perus­suomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Soini

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

perustaja Timo Soini julkaisi tällä viikolla populismia käsittelevän kirjan, jonka kiinnostavin luku on samalla kirjan lyhyin ja anniltaan ohuin. ”Populismin tulevaisuus” on liuskan mittainen teksti, joka välttää vastaamasta otsikon herättämään kysymykseen.Petyin, sillä odotin, että Soini olisi vastannut kysymykseen, jonka hän kirjassaan asettaa. Kirjassa liberaali demo­kratia on asetettu vääjäämättömälle törmäys­kurssille populististen liikkeiden kanssa. Ristiriita tiivistyy erilaisiin käsityksiin poliittisesta vallasta.lainaa politiikan tutkijoiden Roger Eatwellin ja Matthew Goodwinin esittämää näkemystä, jonka mukaan nyky­päivän populismi on vastareaktio liberaalin demokratian epäonnistumisille: ihmisistä tuntuu, että he ovat poliittisesti voimattomia sekä taloudellisesti ja elämäntavaltaan uhattuja.Liberaali demokratia on hähmäinen termi, mutta pohjimmiltaan kyse on siitä, että lait ja riippumattomat instituutiot asettavat rajat poliittiselle vallankäytölle sekä turvaavat yksilöiden ja vähemmistöjen oikeudet. Tarkoitus on estää se, että kansanvalta muuttuu mielivallaksi – riski, jonka jo varhaiset demo­kratian teoreetikot tunnistivat.Mutta kuten tutkija Cas Mudde on kirjoittanut, populismin ydin on vastakkainasettelu oikeamielisen kansan ja korruptoituneen eliitin välillä. Kyse ei ole vain retoriikasta. Populistinen johtaja katsoo edustavansa myyttistä kansaa ja kanavoi kansan tahtoa, jota ei saa suitsia. Soini antaa tälle uskonnollisemman muotoilun: populistille kansan tahto on Jumalan sana.Tästä kumpuaa vastustus kansainvälisiä sopimuksia, riippumattomia ­instituutioita ja ylikansallisia organisaa­tioita – kuten EU:ta – kohtaan. Tämä myös selittää, miksi populistisiin liikkeisiin voi liittyä autoritaarisia aineksia, synkimpinä esimerkkeinä Unkari ja Puola. Tapahtuu kuperkeikka, jossa kansan vallan nimiin vannova johtaja heikentää demokratiaa.aivan kuten vasemmistossa ja oikeistossa on sävyjä, myöskään populistiset liikkeet eivät ole samanlaisia. Unkari on ääriesimerkki. Perussuomalaisissa autoritaarisuus näkyy lapuanliikettä ihannoivassa nuorisojärjestössä.Se, kuinka autoritaarisia elementtejä Euroopan populistipuolueet omaksuvat, ratkaisee sen, löytävätkö ne tilaa liberaalin demokratian sisältä, vai onko edessä todella yhteentörmäys.