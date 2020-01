Mielipide

Tutkimukset vahvistavat ilmastonmuutoksen pahentavan Australian metsäpaloja

riehuvat metsäpalot ovat luonnonkatastrofi, joka riippumattomien tahojen mukaan kytkeytyy myös ilmastonmuutokseen.Vuosi 2019 oli Australiassa kaikkien aikojen kuivin. Joulukuussa koettiin mantereen kaikkien aikojen kuumin päivä. Paloista eniten kärsineessä New South Walesin osavaltiossa metsää on palanut ennätysmäärä. Useita lajeja on todennäköisesti kuollut sukupuuttoon palojen seurauksena.tilanteesta valmistunut australialaisten tutkijoiden tekemä tieteellinen analyysi päätyi arvioon, että erityisen kuivasta ja lämpimästä jaksosta seurannut karikkeen kuivuus on yhteydessä palojen voimakkuuteen. Analyysinsä lopussa he arvioivat, että ilmastonmuutoksesta johtuva olosuhteiden muutos on lisännyt tällaisten olosuhteiden todennäköisyyttä.Jo vuonna 2009 tutkijaryhmä kertoi Australian hallituksen tilaamassa raportissa, että voimakkaisiin paloihin johtavat olosuhteet lisääntyvät runsaasti vuoteen 2020 mennessä. He ennustivat täsmälleen oikein jopa alueen, jossa palot ovat nyt tehneet suurimpia tuhoja.Australian palot ovat kirvoittaneet perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon toteamaan, etteivät palot johdu ilmastonmuutoksesta. Kommentoin itse väitettä samoin kuin esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja Ari Laaksonen ja ministerit Li Andersson (vas) ja Maria Ohisalo (vihr).Väittelystä kirjoitettiin useissa medioissa, ja pian sosiaalinen media pullisteli hämmentäviä teorioita siitä, miten Australian palot johtuivat joko tuhopolttajista, huonosta metsänhoidosta tai luonnonsuojelijoiden kieltämistä ennakoivista poltoista ja kasvillisuuden raivauksista.näillä on pieni osuutensa paloissa. Asiantuntijat ovat arvioineet, että osavaltiosta riippuen korkeintaan joitakin prosentteja nyt palaneesta alasta on suoraan tuhopolttoyritysten seurausta.Joillakin alueilla Australiassa paloja olisi voitu torjua metsänhoidolla, mutta osa metsistä on sellaisia, että metsänpohjaa kuivattavat harvennushakkuut vain lisäävät paloherkkyyttä. Ennakoivia polttoja ei ole kielletty, mutta kuivuuden keskellä niitä ei ole pystytty tekemään hallitusti kaikilla alueilla.Kasvillisuuden raivausta asutuksen lähellä on esimerkiksi maisemasyistä rajoitettu samalla tavoin kuin Euroopassa. Suurten palojen leviämiseen asutuksen läheisen kasvillisuuden raivaamisella ei ole merkittävää vaikutusta, mutta omaisuusvahinkoja sillä voidaan hallita.Ilmiöt ovat olemassa ja relevantteja, mutta ne eivät tavanomaisissa oloissa johtaisi tavanomaista pahempiin paloihin. Nyt on toisin.on keskellä luonnonkatastrofia, joka kytkeytyy ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen. Se pelottanee niitä, joiden elämä perustuu ilmastonmuutoksen torjunnan vastustamiselle. He ovat hyökänneet ja tulevat jatkossakin hyökkäämään tosiasioita ja tutkimusta vastaan.