Kenen luottamus on pääministerille eniten tarpeen?

perustuslain mukaan hallituksen ja sen yksittäisten ministerien tulee nauttia edus­kunnan enemmistön luottamusta.Viimeksi hallitus on kaatunut eduskunnan epäluottamus­lauseeseen yli 60 vuotta sitten, vuonna 1957. Se oli V. J. Sukselaisen (ml) vähemmistö­hallitus.Nykyisen perustuslain aikaan eli tällä vuosituhannella hallitus on sen sijaan kaatunut jo kahdesti siihen, että tärkein hallituskumppani on menettänyt luottamuksensa pääministeriin.Kun pääministeri eroaa, kaatuu samalla hallitus, vaikka samat puolueet ja lähes samat ministeritkin jatkaisivat myös seuraavassa hallituksessa.tällä vuosituhannella kaatunut hallitus oli Anneli Jäätteenmäen (kesk) lyhytikäiseksi jäänyt punamultahallitus vuoden 2003 vaalien jälkeen.Niin sanottuna Irak-gatena tunnetun tapahtumasarjan seurauksena keskustan hallituskumppani Sdp vaati Jäätteenmäen eroa – ja sai haluamansa.Tilalle nousi ”sattumapääministeri” Matti Vanhanen (kesk).tapaus on viime vuoden lopulta, kun keskusta vaati pääministeri Antti Rinteen (sd) vaihtoa. Tilalle nousi Sanna Marin (sd).Viime kevään vaaleissa rökäletappion kokenut keskusta pystyi siis sanelemaan, saako pääministeri jatkaa vai ei. Keskustalla on nykyisessä eduskunnassa vaivaiset 31 edustajaa.Oppositiopuolueilla on yhteensä 83 edustajaa. Opposition voimat eivät millään riitä kaatamaan hallitusta, vaikka se yhdistäisi voimansa.Pienemmillä hallituspuolueilla ei ole niin paljon merkitystä. Tällä vuosituhannella sekä vihreät että vasemmistoliitto ovat joillain vuoroillaan jättäneet hallitus­taipaleen kesken, kerran jopa samasta hallituskoalitiosta: Jyrki Kataisen (kok) ja sittemmin Alexander Stubbin (kok) hallituksesta.on kotimaan politiikassa riittävän keskeinen toimija, yksikin ihminen voi kaataa hallituksen, ei tosin oppositiosta.Edellisen hallituksen pääministeri Juha Sipilä (kesk) uhkasi jo ensimmäisenä syksynä mennä pyytämään presidentti Sauli Niinistöltä hallituksensa eroa. Syynä oli sote-kiista kokoomuksen kanssa.Viime vaalikauden loppumetreillä Sipilä sitten toteuttikin uhkauksensa. Sipilän hallitus jatkoi vaalikauden loppuun toimitusministeristönä.Parlamentaarisessa demokratiassakin jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.