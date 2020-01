Mielipide

Perussuomalaisilla on mutkikas mediasuhde

Perussuomalaiset

Perussuomalaisten

Rakoilevaa

Kuplaantuminen

Journalistisen

suhtautuvat perinteiseen mediaan kriittisemmin kuin muiden puolueiden kannattajat ja jäsenet. Tämä tulee ilmi eri puolueiden kannattajien mediasuhdetta selvittäneissä tutkimuksissa.Kriittinen suhtautuminen ja vähäinen luottamus mediaan on yleistä länsimaisissa oikeistopopulistisissa puolueissa, ja monissa maissa oikeistopopulistien suhde perinteiseen mediaan on erittäin kärjistynyt.Suomessa perussuomalaisten ja perinteisen median suhde ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut erityisen jännittynyt.Yhteistä perussuomalaisille ja muille Euroopan oikeistopopulistisille puolueille on, että kriittisyys perinteistä mediaa kohtaan on poliittiselle liikkeelle tärkeä voima­vara. Kertomusta median epätasapuolisuudesta vahvistetaan erityisesti sosiaalisessa mediassa.Aiemmat eri puolueiden tukijoita vertailleet tutkimuksetkin osoittavat, että perussuomalaisten jäsenet ja kannattajat ovat aktiivisia toimijoita sosiaalisessa mediassa, etenkin poliittisista teemoista keskusteltaessa.Jos perinteisen median uutisissa tai analyyseissä kuvataan perussuomalaisten toimintaa epäsuosiollisesti, perussuomalaiset hyödyntävät sitä oman eliittikriittisen kertomuksensa vahvistamisessa ja muista puolueista erottautumisessa. Kun perinteinen media leimataan eliitin äänitorveksi, myös sen perussuomalaisia käsittelevä sisältö leimataan epäluotettavaksi.rakoilevaan medialuottamukseen on kolme toisiinsa limittyvää syytä.Merkittävin näistä syistä on se, että media nähdään osana laajempaa eliittiä. Perussuomalaisten mukaan tähän eliittiin kuuluu median toimijoiden ohella esimerkiksi merkittävä osa tieteentekijöistä. ­Siksi perussuomalaiset voivat aja­tella, ­että media ­uutisoi liikaa tai väärällä tavalla tietynlaisista aiheista, esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä tutkimustuloksista.Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja vaaroihin liittyvä uutisointi nähdään perussuomalaisten keskuudessa usein tarpeettomana hysterian luomisena.Kuitenkin silloin, kun perinteinen media nostaa esiin maahanmuuttoon tai maahanmuuttajiin liittyviä ongelmia, uutisointia pidetään tarpeellisena ja järkiperäisenä journalismina.luottamusta selittää myös vahvistusharha: ihminen luottaa herkästi sellaiseen kiinnostavalla tavalla esille tuotuun informaatioon, joka vahvistaa hänen aiempia käsityksiään.Vahvistusharhan vuoksi esimerkiksi neutraalit ja useita eri näkökulmia esiin tuovat lehtijutut saattavat lähtökohtaisesti vaikuttaa epäluotettavilta. Ne kun eivät tue juuri tiettyä kärjistettyä ajatusmaailmaa.Vastaavasti yhtä näkökulmaa edustavat ja kärjistävät artikkelit saattavat näyttää luotettavilta, mikäli ne vahvistavat omia aiempia käsityksiä. Esimerkiksi omaa maailman­kuvaa lähellä olevat, etenkin sosiaalisessa mediassa leviävät vaihtoehtomedian jutut voivat vaikuttaa luotettavilta. Poliittisen viestin läpimenon näkökulmasta aiempia käsityksiä vahvistavat kärjistykset saattavatkin olla tehokas keino.on kolmas rakoilevaa luottamusta selittävä tekijä. Ihmiset ovat pääsääntöisesti tekemisissä kaltaistensa ja samalla tavalla ajattelevien kanssa. Saman­kaltaisten seuraan hakeutuminen on ihmisille hyvin luontaista, eikä kyse ole minkään tietyn poliittisen ryhmän ominaispiirteestä.Kuplaantumisesta tulee ongelmallista, mikäli sosiaalisen median verkostojen välittämän tiedon rinnalla ei ole riittävän laajasti muuta informaatiovirtaa – kuten perussuomalaisten usein kritisoimaa perinteistä mediaa. Sosiaalisessa mediassa informaation valvonta on vähäistä ja informaation laatu varsin kirjavaa.tiedon tuottaminen perinteisessä mediassa on suhteellisen tarkoin ohjeistettua ja valvottua, ainakin sosiaaliseen me­diaan tai moniin vaihtoehtomedioihin verrattuna.Perinteinenkään media ei ole erehtymätön. Aiheellisen ja joskus aiheettomankin kritiikin vuoksi perinteinen media joutuu jatkuvasti tarkastelemaan omaa toimintaansa ja merkittävää valta-asemaansa.