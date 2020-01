Mielipide

todella kamppailee arvostuksen puutteen, kehnojen työolojen ja vetovoiman puutteen kanssa.Tähän haetaan muutosta ja ratkaisuja muun muassa juuri käynnistyneellä kunta-alan neuvottelukierroksella, jossa kuntien ja kuntayhtymien palkansaajien palkat ja työehdot ovat esillä.Parannukset työoloihin sekä palkkaukseen ovat ilman muuta perusteltuja, ja ne ovat tärkeitä alan vetovoimaisuuden lisäämiseksi.Onko tässä kuitenkin kaikki? Me hoitoalalla työskentelevät toivomme arvostusta työtämme kohtaan, mutta mikä on oma roolimme? Tämä on seikka, jossa katseen on käännyttävä ammattikuntana sisäpiireihimme, itseemme.on toimintaympäristöiltään ja toimintatavoiltaan varsin heterogeeninen kokonaisuus, jota kukaan alan sisällä toimivakaan ei voi läpikotaisin tuntea ja hallita.Tämä tosiasia, johon soisi suhtauduttavan rikkautena, kääntyy kuitenkin liian usein itseään vastaan.Hoitoalan eri sektorit, toimintayksiköt ja erikoisalat vähättelevät usein ja herkästi toisiaan vailla minkäänlaista todellisuuteen pohjautuvaa faktatietoa tai ymmärrystä toisenlaista työtä tekevän kollegaryhmän osaamisesta tai ympäristöstä ja viitekehyksestä, jossa tämä työskentelee.työskennellyt terveydenhoitoalan julkisella sektorilla sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon piirissä useissa erilaisissa ympäristöissä ja olen törmännyt tähän ilmiöön kaikkialla.Käytännössä tämä ilmenee kommentteina koskien jonkin kollegaryhmän työtä, jota kuvaillaan vähättelevään, jopa räikeän vääristelevään sävyyn:”Ei ne siellä kotihoidossa tee muuta kuin vain lämmittävät ruokaa ja pyyhkivät pyllyjä.””Ei ne siellä päivystyksessä ole kiinnostuneita potilaista kokonaisuutena, kirjoittavat vain reseptin ja lähettävät eteenpäin.””Ei ne siellä erikoissairaanhoidossa hallitse mitään muuta kuin vain sen oman kapean erikoisalansa.” Ja niin edelleen.kommentit päästetään ilmoille ohimennen aavistamatta niiden myrkyllistä voimaa ja vaikutusta meihin itseemme ja tärkeään keskinäiseen voimavaraamme: aitoon kollegiaalisuuteen ja työympäristöjen rajat ylittävään arvostukseen.Tällainen puhe vääristää omaa todellisuuttamme ja luo sen vierelle rinnakkaisen maailman, jossa tehdään jako ammattitaitoisiin ja ammattitaidottomiin hoitajaryhmiin.Mistä tarve tällaiseen puheeseen nousee ja miksi sen annetaan jatkua? Miksi siihen on helppo lähteä mukaan ja miksi sitä on vaikea vastustaa?On monta kysymystä ilman vastausta. Varmaa on vain, että tällainen toiminta on omiaan tekemään hallaa jokaiselle meistä paitsi yksilöinä myös ammattikuntana alalla, jolta työntekijät uhkaavat loppua. Jokainen meistä voikin kysyä itseltään, haluaisiko olla itsensä työtoveri ja kollega.meistä ei tee edellä kuvatun kaltaista ”vain”-työtä. Jokainen hoitaja keskittyy työssään ennen kaikkea potilaaseen, asiakkaaseen, asukkaaseen, ihmiseen. Ja tämä on työmme tärkein ydin.Ei sabotoida itse itseämme vaan kunnioitetaan ja vaalitaan työtämme ja toisiamme, aidosti. Sen jälkeen voimme odottaa sitä myös muilta.