Olen pettynyt opetuksen tasoon ammattikorkeakoulussa

terveydenhoitoalalta ammattikorkeakoulusta valmistuvana haluan tuoda julki koulutuksen huononevan tilan. Me opiskelijat olemme huolissamme omasta osaamisestamme ja sen vaikutuksista potilasturvallisuuteen. Muiden alojen opiskelijoilta olen kuullut samankaltaista viestiä.Suurin osa opetuksesta on nykyään järjestetty itseopiskeluna ja ryhmätöinä. Ammatin kannalta tärkeiden kurssien sisältöä on leikattu, ja niiden kustannuksella on lisätty tuntikaupalla turhia projektiopintoja.Valmistuvien opiskelijoiden taidot ovat hyvin puutteelliset, sillä arvokasta aikaa on käytetty innovaatio- ja yrittäjyysopintoihin alan omien opintojen sijaan.Nyt viimeisellä lukukaudella meitä opiskelijoita syyllistetään osaamattomuudestamme, vaikka suurin osa viime lukukausien kursseista ei ole edes käsitellyt tulevaa ammattiamme. Useat kurssit suoritetaan täysin itsenäisesti verkossa, tai opiskelijat opettavat toisiaan ryhmätöillä.Varsinaiseen lähiopetukseen on varattu todella vähän aikaa, mitä monet opettajatkin valittelevat. Uuden kampuksen rakentamiseen on käytetty rahaa, joka oltaisiin voitu käyttää opetuksen laadun parantamiseen.Nykyisellään en voi suositella ammattikorkeakoulututkintoa kenellekään. Toivon, että koulujen johtajat puuttuisivat asiaan ennen kuin sen vaikutukset alkavat näkyä työelämässä.