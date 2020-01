Mielipide

Kauppakeskuksissa tulisi olla myös kirpputoreja

Kauppakeskusten

määrä kasvaa vauhdilla. Samaan aikaan kulutustapojemme kestämättömyys tiedostetaan laajalti: Nykytahti ei voi jatkua. Kierrättämistä on tehostettava.Olen pannut merkille, että second hand -vaateliikkeitä ja muita kirpputoreja ei kauppakeskuksista löydy. Vaatteen etsiminen kierrätettynä on matkustamista kirpputorien perässä kaupungin laidalta toiselle. Ilmeisesti kauppakeskusten vuokrat ovat liian suuria kirpputoreille. Syynä lienee myös kirpputorien oma imago: ei haluta kuulua kulutuskuplaan.Mikäli kestävä kulutus halutaan osaksi jokaisen suomalaisen arkea, siitä tulee tehdä mahdollisimman vaivatonta. Kirpputorit osana kauppakeskuksia viestisivät, että käytetty tavara on luonteva vaihtoehto uudelle. Kauppakeskuksilla on toki paine tuottaa voittoa, mutta kehitystä voitaisiin ohjata esimerkiksi asettamalla kiintiöt kirpputorien osuudelle kauppakeskusten liikkeistä.