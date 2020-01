Mielipide

Hesarin uutisrobotti teki liudan virheitä, ja ihminen joutui korjaajaksi

Uudenvuoden

Juhla- ja uhkapuheissa

Uutisrobotiikkaa

jälkeen Hesarin toimituksessa jouduttiin tekemään harvinais­laatuinen oikaisu: melkein kaikki luvut päivän pörssikatsauksessa olivat väärin.Teknisen vian vuoksi uutisia automaattisesti kirjoittava tietokoneohjelma Latoja oli käyttänyt vanhoja tietoja.Kun asiaa selviteltiin, kävi ilmi, että virheitä oli enemmänkin. Kesästä alkaen julkaistuissa automaattisissa pörssikatsauksissa yhteensä viidessä oli samasta syystä johtuvia virheitä. Yhtiöiden päätöskursseissa oli jutuissa pieniä heittoja.Virheet teki robotti, mutta ihminen eli Hesarin robotiikkatuottaja sai käydä tekstit läpi ja oikaista ne.robottien luvataan tuovan helpotusta työelämään tai vievän työpaikat. Kumpikaan näistä visioista ei näytä ainakaan pikaisesti toteutuvan journalismin maailmassa – tuskin muuallakaan.HS julkaisee automaattisesti tehtyjä sääennusteita, pörssikatsauksia ja menovinkkejä. Lisäksi Latoja-robotti osaa tehdä automaattista uutisgrafiikkaa.Robotin rakentamiseen vaadittava työmäärä on ollut iso, ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa huolta. Työn vähenemisen sijaan työ muuttaa muotoaan.Tästä syystä olemme yrittäneet lehden sisäisessä kielessä välttää roboteista puhumista, vaikka se onkin helposti ymmärrettävä mielikuva. Perusperiaate on ollut: Jos siinä ei ole vähintään yhtä niveltä, se ei ole robotti.Yleensä robotit ovat tavallisia tietokoneohjelmia, jotka joku on tehnyt. On eri asia sanoa, että tekoälyrobotti teki virheen kuin että kolmoskerroksen Rami teki Excelillä virheen.Yhdysvalloissa tutkinut Nicholas Diakopoulos arvioi, että kokonaan automatisoitujen työtehtävien sijaan koneoppiminen tuo helpotusta pieniin toistuviin askareisiin. Suomeksi: roboteista tulee samanlaisia työkaluja kuin mistä tahansa oikolukuohjelmasta. Vain osia työstä kannattaa automatisoida, koska ihmistä tarvitaan tekemään päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa.Silloin myös keskustelu juhla- ja uhkakuvista muuttuu perinteisemmäksi. Koneille on aina sälytetty tylsiä ja raskaita tehtäviä.Asiantuntijatyössä pieniä työn osia automatisoivat robotit ovat sama kuin trukki varastotyöntekijälle. Kukapa ei haluaisi keskittyä työnsä kivoihin puoliin ja jättää raskaat, toistuvat asiat muille.Kuitenkin koneisiin rakennettuja, viime kädessä ihmisestä johtuvia virheitä täytyy olla valppaana korjaamassa.