Mielipide

Miksi Vanha Porvoo ei kelpaa Unescon maailmanperintökohteeksi?

Saimme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

kuulla taas kerran, ettei Vanha Porvoo ole mukana Museoviraston esityksessä suomalaiseksi maailmanperintökohteeksi. Suuri syy on se, että Museovirasto niin sanottuna asiantuntijavirastona käytännössä päättää maamme kohteen ja siellä virkamiesten näkemykset sanelevat tuloksen.Porvoo on esittänyt vanhaa kaupunginosaansa maailmanperintökohteeksi jo 1990-luvun alussa. Silloin Museovirasto piti Raumaa parempana, ja se pääsi maailmanperintöluetteloon. Vuoden 2002 alussa tehtiin uusi yritys. Laajassa lausunnossa tuotiin esille useita perusteluja vanhan kaupunginosamme merkityksestä maailmanperintönä.Vuonna 2015 asiaa ryhtyi ajamaan Porvoon Kulttuurinystävät. Perusteluissa tuotiin esille Porvoon historiallinen rakennuskanta ja kaupungin historialliset, valtakunnalliset merkkitapahtumat, kuten vuoden 1809 valtiopäivät tallella olevine kokoustiloineen sekä kansallistaiteilijamme Albert Edelfeltin ikuistamat maisemat kohteesta.Merkittävää on myös asukkaiden huolenpito taloistaan sekä alueen perinteiden ja tapahtumien vaaliminen, minkä vuoksi Vanha Porvoo on edelleenkin vilkkaasti toimiva ja elävä, vahvasti historiansa tiedostava kaupunginosa.Tämän todistavat sadattuhannet matkailijat, jotka vuosittain hurmaantuvat Vanhaa Porvoon lumovoimasta.Nyt olemme jälleen tilanteessa, jossa Vanha Porvoo on pyyhitty pois maailmanperintökohteiden ehdokaslistalta. Suomesta Museovirasto on ehdottamassa Alvar Aallon arkkitehtuurikohteita (Paimion parantola) ja toisen maailmansodan aiheuttaman asutustoiminnan alueita. Mikä vika on Vanhassa Porvoossa?Miksi maailmanperintötittelin arvoiseksi ei voisi maastamme jälleen ehdottaa myös suuren yleisön arvostamia kohteita eikä enimmäkseen vain harvan asiantuntijajoukon näkemysten mukaisia rakennuksia, paikkoja tai toimintoja?